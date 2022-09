Laura Escanes ha demostrado en más de una ocasión lo mucho que le gusta acudir a programas de televisión. La hemos visto en ‘El Hormiguero’ y en ‘La Resistencia’, pero ahora ha dado un paso más y se ha dejado ver en el programa del amigo de su marido, Risto Mejide, ‘Martínez y Hermanos’ de Dani Martínez, donde ha abierto su corazón. Además, ha querido confesar algunos aspectos desconocidos de su relación con el presentador de televisión.

La ‘influencer’ ha confesado cómo fue su primera vez con Risto

Dani Martínez ha recibido la visita de Laura Escanes, Fernando Tejero y Valeria Ros. A todos les ha preguntado, en primer lugar, algo relacionado con las primeras citas, en segundo lugar, algo sobre mentir sobre el trabajo de un amigo y por último, sobre las primeras veces en la cama con alguien al que no recordaban. En este momento, la ‘influencer’ con más de 1,7 millones de seguidores ha recordado lo que le ocurrió cuando durmió por primera vez con Risto Mejide.

«¿Te has despertado con alguien que no sabías quién era?». Ante esta pregunta, Laura Escanes decía que sí. «Pero voy a explicarlo», recalcaba. «El que estaba a mi lado era Risto, pero no llevaba gafas», declaraba entre risas. Esto le llevaba a querer aclararlo para que no diera lugar a dudas.

«Os voy a contar una cosa muy graciosa con esto. No sé si puedo, pero lo voy a contar. No era nuestra primera cita, pero era la primera vez que yo dormía con Risto. Todo fue genial, acabamos, le miro y digo: ‘¿Tú siempre follas con gafas?’. Y me dijo que se le habían olvidado. Nunca más ha sido con gafas», terminaba diciendo sobre este tema que tanto ha dado que hablar.