Laura Escanes vuelve a estar ilusionada. La influencer ha sido vista besándose con Álvaro de Luna, un cantante sevillano de 28 años con el que ha vuelto a creer en el amor. Nada hacía pensar este giro de su historia este martes, pues respondió a varias preguntas de sus seguidores en las que dejaba caer que todavía estaba recuperándose de su ruptura con Risto Mejide. Su separación es muy reciente, por lo que no extrañó que estuviera inmersa en un proceso del que no ha dado demasiados detalles. La prescriptora asegura que está contando con la ayuda de expertos y que sabe que necesita su tiempo para sanar todas las heridas que aún continúan abiertas.

«No ha sido un mes fácil evidentemente, pero estoy rodeada de mi círculo y por suerte con mucho trabajo y proyectos que sacan lo mejor de mí. Creo que estoy viviendo un poco por inercia sin parar a pensar demasiado porque si no se me hace un mundo. Sigo con terapia desde hace meses y me viene muy bien (…) Cada uno tiene sus tiempos y sus procesos, su montaña rusa, pero estoy que no es poco», dice Laura Escanes. De este modo confirma que se está dejando llevar, intentando no dar demasiadas vueltas a sus problemas y pensando únicamente en su presente. Lo que sus followers quizás desconocían es que Álvaro de Luna ya estaba en su día a día, tal y como demuestran las imágenes de Escanes besándose con el artista.

Pero, ¿ha olvidado ella a Risto Mejide? Precisamente esta es una de las preguntas que se le plantean en el universo 2.0, donde le preguntan por la fórmula para dejar atrás a alguien que ha sido especial para ti. Laura Escanes considera que no es necesario olvidar a alguien que ha estado presente en tu vida, sino simplemente tener paciencia en un camino que no siempre es fácil. «No creo que tengas que obligarte a olvidar a alguien. Creo que el tiempo pone todo en su lugar. El tiempo podrá a las personas en el lugar que tienen que estar. Y paciencia. Abrazar lo que sentimos y tiempo. Poco a poco», responde la influencer.

Risto no ha querido pronunciarse acerca de este giro en la vida de Laura Escanes. El publicista y ella anunciaron su separación a finales del mes de septiembre, eso sí, con un mensaje completamente conciliador en el que insistían en que, a pesar de su ruptura, quedaba el cariño entre ellos. «Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor para todo el rato», escribió él. Laura siguió con sus palabras por el mismo camino, diciendo que, pese a lo que solo ellos saben que ha sucedido, siempre se querrían. «Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días».