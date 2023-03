Las imágenes de Piqué en la final de la Kings League que han levantado ampollas

Gerard Piqué está feliz, pues ha podido poner su broche de oro a la Kings League, liga de streammers que ha llegado a su fin en el Camp Nou. Un proyecto que ha tenido la acogida esperada y que todo su equipo han celebrado como vítores y aplausos. No tanto sus hijos, a quienes se ha podido ver aburridos durante el partido. Sin embargo, no son las únicas imágenes que han trascendido del empresario junto a ellos, pues ahora se le ha visto abroncando a ambos, imágenes que han revolucionado la Red y que han provocado que esté en el punto de mira.

Es que por favor cada imagen que sale es peor

pic.twitter.com/6DvphFBnD1 — Óscar ✵ 💫🕊 ( @oscba1) March 27, 2023

Aunque hay quien critica a Piqué por su actitud y su manera de reprenderles, otros muchos defienden que pueda regañarles con libertad si considera que algo no está bien. El catalán suele ser natural y no tiene reparo en mostrarse tal y cómo es y hacer lo que considera, un hecho que ha vuelto a ser evidente. Si bien se desconoce la razón por la que se cabrea con sus pequeños así como el contexto, lo cierto es que hay quien compara estas imágenes con las de la actuación de Shakira en el programa del famoso presentador Jimmy Fallon.

Cabe recordar que la artista actuó ante millones de espectadores en el espacio de televisión al que, por cierto, acudieron los dos hijos que tiene en común con Piqué. Entonces, recibió críticas por ello, pues cantó su canción sobre Piqué delante de ellos, lo que se entendió como un zasca que podía molestar a su ex. Ahora, semanas después de aquello, el exfutbolista ha contado con sus dos personas más importantes para que le acompañen en una cita tan importante como esta.

Pero, ¿qué dicen los mensajes de Twitter sobre el vídeo que se está viralizando? "Se nota la tensión de los niños con el padre" o "¿Qué os extraña de él? A mí ya nada" son algunos de los que cargan contra él. Sin embargo, son más los que le defienden y entran en la polémica para defender a Piqué como padre. "¿No se le puede regañar a un hijo si hace algo que no es adecuado? Le esta hablando, no golpeando. Los padres tienen la obligación de enmendar conductas equivocadas de los hijos" o "Un padre educando a su hijo, no veo nada de malo" son otros de los mensajes que, lejos de querer avivar la llama, salen en defensa de Piqué. El empresario ha llevado a sus hijos a varios encuentros de trabajo, no siendo esta la primera vez que lo hace.

A pesar de que Piqué se mostró muy eufórico durante toda la gala, Milan y Sasha transmitieron aburrimiento y desasosiego. Un vídeo que también ha acaparado todas las miradas y que, de nuevo, se ha convertido en viral.