Tanto amor del que duele…del que te hace sentir que estas vivo y lo sientes en lo mas profundo, que dá sentido a tu vida, eso es lo que siento contigo mi vida, pero la palabra que más te mereces es GRACIAS ,por todo y mucho más, eres maravillosa TE ADORO pequeña, felicidades amor mio ❤️❤️❤️❤️❤️ @_anitamatamoros

A post shared by Makoke (@makoke_) on Jul 27, 2018 at 5:46pm PDT