Las colaboradoras de 'Sálvame' que no irán a la boda de Kiko Matamoros

Comienza la cuenta atrás. Kiko Matamoros y Marta López Álamo se darán el "sí, quiero" el próximo 2 de junio en la iglesia San Miguel de Madrid. Un enlace que reunirá a distintos rostros conocidos, entre ellos, muchos miembros del equipo de 'Sálvame'. Sin embargo, tres colaboradoras no irán, a pesar de que están invitadas. Te contamos quiénes son.

María Patiño, Carmen Borrego y Lydia Lozano, que durante años han compartido plató de televisión con el novio, han confirmado que no van a acompañarle en este gran día. Cada una tiene sus motivos para no asistir a la sonada boda. María Patiño ha reconocido que su razón de peso es que no tiene una relación estrecha con su compañero de 'Sálvame'. "A lo mejor no te paree normal, pero yo a los novios tengo que conocer un poco su vida, estar en su casa, salir con ellos y esa afinidad, aunque le tengo cariño a Kiko, no conozco a su entorno. Se lo he explicado a él. No quería ponerle una excusa barata. ¿Qué le digo? ¿Que tengo un viaje y es mentira? Les dije la verdad".

Carmen Borrego, otra colaboradora de 'Sálvame' que faltará al enlace

Mientras que Terelu Campos sí que asistirá al "sí, quiero", al igual que su hija, Alejandra Rubio, Carmen Borrego no va a acudir a la boda. "Les agradezco enormemente que me hayan invitado, pero no tengo contacto con él. Yo le expliqué a Kiko que no me iba a sentir a gusto. Me gusta ir a las bodas de mis íntimos amigos", indicaba la hija de María Teresa Campos.

La única que no ha dado los motivos por los que ha declinado la invitación es Lydia Lozano. "No me da la gana ¿Te parece bien? No lo voy a contar", afirmaba visiblemente molesta ante la insistencia de Carmen Alcayde. El novio ha indicado que sabe la razón exacta por la que esta última no irá a la boda, pero ha preferido bromear con el asunto. "Me ha llegado que hay una fiesta especial, un intercambio de parejas ese día".

Kiko Matamoros y Marta López Álamo reunirán a 240 invitados con motivo de su "sí, quiero". Tras la ceremonia religiosa, que se celebrará en pleno centro de Madrid en la basílica San Miguel, llegará el banquete que tendrá como escenario uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad: el Ritz. Será el tercer matrimonio para el colaborador. Cabe recordar que su primera mujer fue Marian Flores y también estuvo casado con Makoke.