Las aplastantes declaraciones de Ortega Cano que impactarán a Ana María Aldón

"Rocío Jurado es la mujer de mi vida, la artista más grande y la mejor madre que he conocido". Estas palabras de Ortega Cano son una auténtica estacada para Ana María Aldón. Aunque están separados y han tomado diferentes caminos, estas declaraciones harán daño a la madre de su tercer hijo y es que no solo dice de quien ha estado más enamorado, sino que también destaca el papel como madre de Rocío por encima del de su ex. Un golpe que todavía no ha escuchado en su boca, pues será el viernes 24 de marzo cuando se emitan sus aplastantes palabras en televisión.

Es el invitado al 'Plano general', espacio de televisión de La 2, donde hablará sobre su pasado sentimental y donde nombrará a 'La más grande', siendo este un problema durante su matrimonio con Ana María. No es la primera vez que ella le echa en cara este detalle, una actitud con la que le recriminaba que le diera su lugar. De hecho, incluso antes de que su relación saltara por los aires, Ana María se preguntaba cómo se iba a tomar el hijo que tiene con Ortega Cano que "él públicamente dijera que el gran amor de su vida había sido Rocío y no ella". Estaba decepcionada, tanto que no pudo superar estos halagos del que era su marido hacia la que fue su primera mujer. "Estoy respirando y estoy viva, voy tirando. Estoy intentando estar bien, hay cosas detrás que ni se saben ni se cuentan. Son cosas que te afectan sobre tu salud mental y tus ganas de salir adelante", deslizó. Ahora, cuando todo ha terminado entre ellos, Ortega Cano vuelve a alabar su matrimonio con la cantante, lo que deja a Ana María fuera de la ecuación.

Ortega Cano y Ana María Aldón han pasado por altibajos tras su ruptura. Después de firmar el divorcio el torero se planteó tomar acciones legales contra ella con el fin de evitar que su ex siguiera hablando de él en un plató. "No ha hecho más que hablar mal de mí y de mi familia. Estoy harto de que esta mujer hable de mi de esta manera. Yo he sido buena persona con ella", dijo. Frío por lo sucedido antes y después de que ambos tomaran la decisión de separarse, Ortega Cano nombra a Rocío Jurado, de quien guarda un excelente recuerdo 17 años después de su muerte. A pesar de todo lo que se ha dicho de su matrimonio y de cuánto y cómo se ha puesto en duda su relación, el torero está convencido de que lo que vivieron fue único para los dos y lo mantendrá allá donde sea necesario.

La actitud de Ana María y Ortega Cano llama la atención. Hace solo unas semanas él se mostraba huidizo al escuchar el nombre de Ana María y ella aseguraba que su ex estaba a punto de visitar su nueva casa, una vivienda a la que se ha mudado recientemente y en la que ha comenzado una nueva vida. ¿Qué pasará a partir de ahora? Solo el tiempo lo dirá.