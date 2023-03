Lara Dibildos atraviesa una de las épocas más complicadas de su vida, ya que no se separa de su madre, Laura Valenzuela, que está delicada de salud. Lleva unos días ingresada en el hospital La Princesa de Madrid, hasta donde se dirige cada día su hija. A la salida de su casa, hasta donde se trasladaba para darse una ducha, Lara no dudaba en atender a los medios de comunicación. Lo hacía visiblemente nerviosa.

Afectada y con la voz entrecortada, no ha dudado en dar la última hora sobre su madre: "Está luchando". Así respondía la hija de Laura Valenzuela a la pregunta de cómo se encuentra la actriz mientras que afirmaba que sus hijos no han podido venir para apoyarla en estos delicados momentos: No, ellos no han podido venir. Ha sido imposible".

Visiblemente nerviosa, Lara sí que agradecía a la hija de Álvaro Muñoz Escassi estar tan pendiente de su madre: "Sí, claro, es que ella vive aquí". Aún así, la actriz asegura que no está sola y que está recibiendo el apoyo de muchas personas de su círculo: "Tenemos familia, mi madre tiene familia. Está mi prima, tiene dos hermanos. Vamos, que está muy arropada". En cuanto a cómo se encuentra ella: "ahí voy, no sé ni cerrar el maletero así que imagínate. Ya no sé".

Lara Dibildos se muestra visiblemente nerviosa al hablar de su madre

Vídeo: Europa Press.

Tras darse una ducha en su casa, Lara se ha trasladado de nuevo al hospital. Llevaba en el mismo coche que la recogía minutos antes. Tras despedirse de su prima, que es la que le ha llevado, Lara cruzaba la acera para meterse en el hospital, acompañada de una amiga. Se volvía a mostrar nerviosa e incluso se le caiga un papel en el suelo. Ahora quedan unos días duros, en los que está centrada en la recuperación de su madre. Para ello está rodeada de los suyos, que no se separan de Lara.

Atraviesa por un delicado momento de salud

Su estado es delicado. tal y como señalaba la actriz a SEMANA este pasado miércoles. "Está malita, no está en la UCI, está en planta", explicaba. "Está en planta y está conmigo, estamos aquí la familia". Hace una semana saltaba la noticia de que también había sido ingresada en el hospital San Rafael de Madrid. Allí llegó después de contraer una infección de la que no han sido revelados muchos más detalles. La veterana presentadora llegó al centro médico encontrándose mal y con algunos grados de fiebre de más. Después de varios días ingresada, el pasado domingo 5 de marzo recibía el alta hospitalaria, tal y como adelantaba 'El Español'. Tras su regreso a casa, se mantuvo unos días estable y con total normalidad. Sin embargo, un nuevo achaque de salud ha hecho que tuviera que regresar al centro médico.

El pasado 5 de marzo, era Lara Dibildos quien daba la última hora sobre el estado de salud de su madre. Lara se sentaba hace escasos días en el plató 'Fiesta' y aseguraba que su madre "acaba de cumplir 92 años y está bien". Asimismo, aseguraba que su progenitora llevaba una vida muy tranquila, y muy arropada por la familia. "Ahora no sale de casa, las reuniones las hacemos en casa", decía.