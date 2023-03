Lara Dibildos escribe una carta de agradecimiento tras la muerte de su madre: "Han sido días muy difíciles"

Lara Dibildos todavía está digiriendo la muerte de su madre. Laura Valenzuela nos dejó el pasado 17 de marzo a los 92 años tras varios días ingresada en el hospital, un durísimo golpe para su hija, quien no se ha separó de ella hasta su último suspiro. La presentadora era tremendamente querida, prueba de ello, las muestras de condolencia que se han podido leer estos días en redes sociales, mensajes que por supuesto han llegado a oídos de Lara. Consciente del cariño que todo el mundo tenía hacia ella, Lara Dibildos ha hecho un alto en su luto para decirle a todo el mundo cómo se siente. También para agradecer el apoyo que le están brindando tanto famosos como anónimos, mensajes que ella jamás podrá olvidar. Es su momento más duro y su entorno lo sabe.

Un mensaje junto a una foto de Lara Dibildos y Laura Valenzuela

"Mis hijos y yo queremos agradeceros tantísimos mensajes y muestras de cariño que hemos recibido, además de los homenajes tan bonitos que le han hecho todos los medios de comunicación a nuestra madre y abuela. GRACIAS DE CORAZÓN y perdonad si no hemos contestado a todos pero han sido días muy difíciles y muchísimos mensajes y llamadas. Ahora, hay que retomar nuestras vidas y seguro ella nos ayudará. Te queremos ahora y siempre", ha escrito su inseparable Lara. Madre e hija estaban tremendamente unidas, un vínculo que jamás se quebrará, dando igual el tiempo que pase. Estas palabras no han pasado desapercibidas para sus seguidores, de hecho, varios rostros conocidos le mandan todo su cariño. Ejemplo de ello su ex, Pablo Marqués, que le recuerda "qué bonitos sois", Makoke que tan solo postea un corazón o Marisa Jara, que desea que su "madre descanse en paz".

Aunque es la primera vez en la que hace un alto en el camino para dirigirse a la prensa y agradecer el respeto con el que se está tratando a su madre, recientemente desaparecida, no es la primera que ha roto su silencio. Fue hace tan solo unos días cuando escribió una misiva en la que se despedía de ella, carta en la que le juraba amor eterno. "Buen viaje mamá. Tus nietos y yo te enviamos mucha luz en tu viaje y que te reencuentres con papá . Como le decías a tus nietos, te queremos hasta el infinito y más allá. Siempre juntas", escribió en el universo 2.0.

Cabe señalar el saber estar de Lara Dibildos, quien ha mostrado una actitud ejemplarizante en todo momento y quien, a pesar de todo, ha atendido a los reporteros en su momento más amargo. La actriz estaba devastada en el funeral de su progenitora, un dolor por el que necesitó a sus seres queridos a su lado. Apoyada por su ex, Álvaro Muñoz Escassi, el jinete se ha vuelto a convertir para ella en un hombro en el que tratar de buscar consuelo, al igual que sus hijos, que también han lamentado profundamente la muerte de su abuela.