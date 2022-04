Lara Dibildos no quiere que la gente se lleve a equívocos, motivo por el cual ha querido aclarar no solo el estado de su madre, Laura Valenzuela, a sus 91 años de edad, sino también dónde se encuentra. Hay quien ha asegurado que la veterana actriz estaría viviendo sus días en una residencia, eco de la noticia que publicó la revista SEMANA en exclusiva sobre Concha Velasco, que había acordado con sus hijos que su estado de salud le obligaba a estar bajo cuidados profesionales en un centro de mayores. Pero este no es el caso de Laura Valenzuela, como así ha querido dejar claro su hija que, por otro lado, no ve ningún problema a que las familias recurran a este tipo de espacios para ofrecer a sus seres queridos todas las comodidades y necesidades que tienen cuando alcanzan una edad y su salud les impide llevar una vida con normalidad.

Vídeo: Europa Press

“Hoy no sé quién me ha dicho que había estado en un centro de mayores, que no habría pasado nada, pero ya te digo que no es verdad”, aclara Lara Dibildos sobre su madre, quien no está en una residencia. Tras sufrir varios accidentes en las escaleras de su casa, los hijos de la veterana actriz decidieron buscarle una nueva casa en las que poder continuar con su rutina sin obstáculos arquitectónicos que pongan su integridad en riesgo. La vivienda elegida no estaba lejos de su habitual hogar y es que “se fue a la casa de al lado, alquilada, sin escaleras hasta que pasó la cuarentena, pasó lo que pasó y decidimos que ya había sido mucho tiempo separados y que queríamos estar juntos”, por lo que ahora Laura Valenzuela vive con sus hijos, compartiendo sus felices días con sus nietos.

No es la primera vez que Lara Dibildos ha tenido que pronunciarse sobre el delicado debate sobre si es correcto o no llevar a los padres a una residencia cuando su salud y libertad de movimiento se ven resentidas. Hace unas semanas, con el revuelo generado por la noticia de que Concha Velasco está en un centro de mayores, ella defendió la decisión de sus hijos, reconociendo que “nos pasará a todos y dando gracias a los que llegan y si llegamos, ojalá”.

Ella entiende que haya quien no esté de acuerdo con contar con esta ayuda externa para el cuidado de sus seres queridos al hacerse mayores, pero ella entiende que en según qué casos es necesario y una opción a tener en cuenta: “Cada familia es un mundo, tiene sus cosas, ellos sabrán lo mejor para su madre y bueno, yo también lo vivo. Mi madre tiene 91 años y sé lo que es. Es que cada casa es un mundo y cada familia es un mundo, yo no soy quién ni se me ocurriría, yo solo te digo que espero que mi madre esté con nosotros en casa muchísimos años, ella es feliz con nosotros, sobre todo con sus nietos”, reconocía Lara Dibildos semanas atrás, sin saber que sus palabras serían malinterpretadas y daría pie a que se creyese que su Laura Valenzuela también estaba en una residencia.

