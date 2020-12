La presentadora de televisión es protagonista del nuevo número de SEMANA, donde podrás ver todas las imágenes que confirman su relación con un antiguo amor, Román Mosteiro, con el que ha tenido varias idas y venidas.

Lara Álvarez es una de las protagonistas del nuevo número de SEMANA. La presentadora de televisión está preparada para vivir unas Navidades atípicas, pero lo hará en buena compañía. Y es que tal y como adelanta SEMANA en EXCLUSIVA, Lara ha vuelto con un antiguo amor. Tras su ruptura con Adrián Torres en septiembre, la presentadora de televisión ha retomado su relación con el empresario hostelero Román Mosterio. Además, están viviendo juntos.

La presentadora de televisión parece haberse dado una segunda oportunidad con este empresario gallego, con el que comenzó a salir en abril de 2016, apenas dos meses después de romper con Fernando Alonso. El hecho de que Lara se fuera a Honduras para presentar ‘Supervivientes’ hizo que la pareja se distanciara. En noviembre de ese mismo año, retomaron la relación, pero en febrero de 2017 volvieron a romper.

Lara Álvarez y Román Mosterio parece que nunca perdieron el contacto. Y es que en septiembre volvieron a reencontrarse, justo después de que la presentadora de televisión rompiera su relación con Adrián Torres. Ahora, tal y como ha podido saber SEMANA, Román está instalado en casa de la presentadora y están viviendo juntos.

Lara Álvarez y Román Mosteiro han retomado la relación y viven juntos

La pareja se ha dado una nueva oportunidad y parecen estar muy ilusionados. En el nuevo número de SEMANA podrás ver todas las imágenes que confirman que Lara Álvarez y Román Mosteiro han retomado su relación. Demuestran estar muy unidos y se han vuelto inseparables. De hecho, en SEMANA te mostramos todas las imágenes de la salida que hicieron juntos de casa de la presentadora. Román llevó a Lara a la cita semanas que esta tiene con su entrenadora personal y luego regresaron juntos a casa.

Todas las imágenes de la pareja en el nuevo número de SEMANA

Hace apenas unos días, la presentadora de televisión contaba a SEMANA lo pletórica que está. «Pues la verdad es que me encuentro muy bien, muy feliz. Es un momento raro, respecto a toda la situación, pero profesionalmente no me puedo quejar. A mí el trabajo me da la vida y ahora estoy súper bien en ‘La Casa Fuerte’, también tengo varios proyectos publicitarios entre manos. Mi familia, gracias a Dios, está bien y estoy pletórica», confesaba, aunque sin hacer mención al momento personal que atraviesa junto a Román.

Un nuevo miembro en la familia

Hace apenas unos días, Lara compartía feliz la llegada de una nueva mascota a su familia: «¿Has visto a mi Lua? Solo tiene dos meses y medio. Está para comérsela. Llevo dos días con ella y estoy como loca. Todavía no se la he presentado a mis otros perros. Estoy esperando a que llegue la Navidad y que se encuentren porque Choco (su otro perrito) ya es prácticamente el mimado de mis padres. Podría afirmar que ya son de ellos (se ríe). De hecho, si quiero verle tengo que irme a Gijón. Tengo muchas ganas de que se conozcan».