Lara Álvarez tiene un nuevo amor en su vida, pero no Adrián Torres, su novio, no debe preocuparse, porque se trata tan solo de una perrita llamada Lúa, que acaba de ser presentada de manera oficial a través de un tierno vídeo

Lara Álvarez está de nuevo enamorada y se le cae la baba al hablar de su nuevo amor, pero no se trata del artista gaditano Adrián Torres, con el que ha iniciado un discreto romance. El nuevo gran amor de la presentadora es un cachorrito por el que no puede contener la emoción y es que acaba de presentar a sus seguidores a su nuevo mejor amigo, el que le acompañará en lo bueno y en lo malo y a quien le devolverá el amor incondicional que recibirá. Una ilusión que no puede disimular y que ha llenado su perfil de Instagram de cientos de mensajes de felicitación por la importante idea de compartir sus días con un precioso perro.

Con la llegada de este perrito, Lara Álvarez amplía la familia y deberá dividir su corazón en una porción más y es que ya no todo su amor recaerá en su novio, con el que inició una relación a principios de año. Pero ahora el que llena los días de alegría de la presentadora es Lúa, quien acompañará a Choco, el labrador negro de la familia, como fieles amigos del clan. “Bienvenida a la familia Lúa”, escribe Lara Álvarez como acompañamiento a un vídeo en el que presenta a su nueva amiga al mundo, a la vez que le dice con ternura mirándole a los ojitos: “Tú me gustas a mí. Te quiero gordita”. Un ejemplar de boyero de Berna que, por si no lo sabe aún, será gigante, al ser una de las razas de perros más impresionantes, además de preciosos.

No es de extrañar que las redes sociales de Lara Álvarez se hayan llenado de cientos de mensajes de fans, dándole la enhorabuena por la nueva incorporación a la familia. La pequeña Lúa tiene mucha suerte y es que su mamá ya está enamorada de ella y sus miles de seguidores velarán por que crezca sana y feliz. Vea el vídeo de su presentación oficial.