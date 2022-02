Lara Álvarez desde hace siete años tiene marcado en su calendario una fecha. Cada año hace las maletas y viaja hasta Honduras, donde ejerce como copresentadora en ‘Supervivientes’. Sin embargo, está cansada y así se lo ha hecho saber a las altas esferas. La asturiana, según ha podido saber SEMANA en exclusiva, se ha plantado ante el reality más duro de la televisión. Eso sí, para conocer los motivos deberás correr a tu kiosco y comprar el último número o bien descargar la versión online AQUÍ, pues a partir de este miércoles descubrirás qué ha pasado para llegar hasta este punto. Lara Álvarez está decepcionada y, por ello, ha tomado una drástica decisión de la que esta revista conoce todos los detalles.

A pesar de que su papel es muy importante al ser el único nexo que tienen los concursantes con España y al tener una complicidad muy especial con el presentador, Jorge Javier Vázquez, Lara lo tiene claro. La conductora comienza ahora a tener una vida más asentada, sobre todo, si se tiene en cuenta que ahora también conduce una parte de ‘Idol Kids’. La comunicadora se sumó a su equipo, aunque las audiencias no les han acompañado, prueba de ello, que haya bajado del millón de espectadores. No llega al 10 % de share, datos que no resultan demasiado halagüeños para la cadena, que, por cierto, está pasando por una mala racha desde hace meses.

Tal y como te contamos en nuestras páginas interiores, Lara Álvarez ha hablado con los directivos para comunicarles su intención de no seguir. Año tras año parecía que ella iba a ser el comodín seguro, pero no ha sido así y es que Lara Álvarez ha llegado a su límite. Las razones que te desgranamos en SEMANA te ayudarán a entender la determinación de la periodista en su vida. Con una dilatada carrera y muy querida por el público, a Lara no le van a faltar oportunidades laborales fuera del reality. Seguramente estas no lleven consigo viajes de tres meses y ella pueda seguir con su día a día en España, ya que antes estaba obligada a parar en seco su rutina. De repente, volaba y hacía un impasse en el resto de sus proyectos.

SEMANA conoce todos los datos de la situación actual de Lara Álvarez. La joven a sus 35 años tiene las cosas muy claras y no quiere conformarse, una postura que ya conocen sus jefes y que les obliga a buscar otro rostro para su puesto. No lo tendrán fácil, más aún si se tiene en cuenta que solo cuentan con unas semanas para decidirlo. Normalmente suelen comenzar en abril con todo absolutamente atado, lo que lleva a pensar a que en Telecinco se han puesto las pilas para encontrar sustituta para Lara Álvarez.

Su vida sentimental

La exitosa presentadora no solo es admirada en el plano profesional, también en el amoroso. Actualmente tiene pareja y este no es otro que Davide Rey, un italiano que trabaja desde hace más de una década en ‘Supervivientes’, el mismo programa al que ahora puede decir adiós Lara Álvarez. Además de esta exclusiva que dará mucho que hablar, en SEMANA te ofrecemos la entrevista más esperada de la crónica social. Omar Sánchez ha roto su silencio sobre su ruptura con Anabel Pantoja, declaraciones que prometen hacer mucho ruido en el resto de medios.

