Risto Mejide y Laura Escanes son una de nuestras parejas preferidas. Ellos, como todos los españoles, están pasando la cuarentena en su casa de Barcelona junto a su hija Roma. Eso sí, Risto sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales a través del teletrabajo. De hecho, desde casa sigue presentando su programa ‘Todo es mentira’. Por su parte, Laura sigue al frente de su perfil, que alimenta con diferentes publicaciones.

Como no podía ser de otra manera, la joven se ha unido al juego viral del momento, ‘Quién es más probable que…’. Y lo ha hecho con su pareja. Ella misma ha contestado las preguntas de sus seguidores, lo que nos ha permitido conocer un poco más sobre ellos como pareja.

Aunque ambos suaman más de 2,7 millones de seguidores en las redes sociales, tanto Ricto como Laura son muy celosos de su intimidad y casi no comparten nada de sus vidas privadas. De hecho, cuando dieron a luz a su hija Roma, tomaron la decisión de no mostrar su rostro en las redes. Eso sí, de vez en cuando nos sorprenden con los avances que da la pequeña de la casa.

El juego que han hecho como pareja nos ha sorprendido mucho y nos ha hecho saber algunos datos que desconocíamos, sobre todo del comienzo de su relación. Y es que Laura Escanes ha confesado que el primero en decir te quiero fue Risto Mejide y al ver que ella no respondía, el presentador le pidió perdón.

Esta confesión llega después de que Laura Escanes haya celebrado su primer cumpleaños como madre primeriza. Se une encima que la celebración no ha podido ser la que ella esperaba por la crisis por la que pasa nuestro país. Aún así, su marido la consiguió sorprender con una tarta. Ella misma compartía sus sensaciones en su cumpleaños más diferente.

«Happy bday to me 💘💘💜💜🥰😍😍🥰🌈🔥🌟✨🌸🌺 Un cumpleaños especial, distinto. Un poco raro también, para qué engañarnos. Echo de menos abrazar a mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos, mis padres, mi hermano y mis amigos. Hemos podido hacer videollamada con casi todos 🙏🏼 y hemos podido soplar unas velas con un pastel que no esperaba tener. Podemos sumar un día más juntos, a pesar de la distancia. Y podemos celebrar que estamos bien 💖 Pero sobre todo, un cumpleaños especial. El primer cumpleaños con la bebé (el año pasado estabas dentro 🤰🏼) y no me puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Gracias mi amor @ristomejide. Gracias a todos vosotros por todas las felicitaciones y el amor que me habéis mandado. 💗🎂🎂🎂🎂 #24«, escribía con emoción.

Pero el juego de preguntas y respuestas no solo nos ha permitido saber la divertida anécdota sobre los inicios de su relación, sino que hemos conocido aspectos que ocurren de puertas a dentro de su casa y que os contamos a continuación: