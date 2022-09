El adiós a una leyenda del tenis como Roger Federer no podía más que estar repleto de instantes cargados de sentimiento. El suizo se despidió de su etapa profesional entre lágrimas durante la ‘Laver Cup’ y muy arropado por un gran amigo, Rafa Nadal. El escenario de estas imágenes, ‘El O2 Arena’ de Londres, ovacionó al tenista, totalmente emocionado.

Durante este último encuentro, Roger Federer cayó derrotado junto a Rafal Nadal ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe. Un partido que supone el último de su carrera después de 24 años de éxitos en la que ha atesorado 20 Grand Slam. Una vez finalizado el partido, se produjeron algunas de las tiernas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Dos grandes compañeros, amigos y rivales, rotos en lágrimas que escenifica un antes y un después en el mundo del tenis. El equipo al completo del suizo estuvo a su lado en un día destacado de su trayectoria profesional.

Las declaraciones de Roger Federer

El suizo no pudo contener la emoción durante una jornada en la que se despide del deporte profesional. «Ha sido maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez y he tenido a mis amigos, a mi familia, a compañeros. Estoy muy contento de haber jugado este partido», afirmaba le suizo. También subrayaba que nunca soñó llegar tan alto durante su carrera deportiva. «Nunca hubiera esperado todo esto. Yo solo quería jugar al tenis y este viaje lo haría de nuevo». Roger Federer también tuvo una mención dirigida a su mujer, Mirka Vavrinec, un pilar de su vida. «Ella ha sido mi principal apoyo todo este tiempo, probablemente ha sido la que me ha traído hasta aquí».

‘El O2 Arena’, repleto hasta los topes, se rindió ante el suizo y congregó a aficionados llegados de todas partes del mundo que deseaban agradecer su trayectoria con una emocionante ovación. El público, en pie, arropó a un jugador único que ha escrito su nombre con letras doradas en el mundo del tenis. El suizo durante un emotivo discurso también destacó la buena amistad que ha forjado junto a otro de los grandes del tenis, Rafa Nadal. «Me hace muy feliz dónde está nuestra relación hoy día y que pueda llamar a Rafa y hablar de lo que sea. Creo que él se siente igual que yo. Ha sido especial que la familia de Rafa haya estado estos días aquí. Eso demuestra que no solo ha venido a jugar».

Rafa Nadal: «Se va un icono»

Por su parte, Rafa Nadal subrayó que había vivido una jornada muy «emocionante e inolvidable». «Es difícil describirlo, ha habido muchas emociones, pero bueno, al final, ha sido un día muy especial, inolvidable y al final para todos hay un comienzo y hay un final. Es la vida». Resumía este adiós con las siguientes palabras: «Se va alguien que ha sido y es un icono, de los iconos más importantes de la historia del deporte en general».