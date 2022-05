Lara Álvarez cumple este domingo 36 años y lo hace, un año más, en Honduras mientras se encuentra allí presentando ‘Supervivientes‘. A pesar de que está rodeada por el equipo del programa, la presentadora ha compartido varias imágenes en sus redes sociales en la que podemos verla de lo más emocionada tras recibir un mensaje especial.

Lara Álvarez no va a olvidar su 36 cumpleaños. La presentadora ha tenido un despertar especial al recibir un regalo que no se esperaba y que ha provocado que llore de felicidad. Un soplo de aire fresco en medio de sus intensas jornadas de trabajo en Honduras que le ha llegado como un buen chute de energía. Ha sido ella misma quien ha compartido las imágenes en sus redes sociales y en ellas podemos verlas con unos cascos secándose las lágrimas de emoción mientras que escuchaba el mensaje tan especial que le ha mandando el cantante y compositor Riki Rivera.

«Feliz cumpleaños querida Lara. Espero que pases un día fantástico, de arte y categoría. Sé que estás un poco lejos, pero no pasa nada, aquí estamos nosotros para darte todo nuestro cariño y alegría. Te hacía mucha ilusión aquella maqueta que grabamos una vez, a mí no me gusta que la música se quede en un cajón, he pillado las voces de esa maqueta y ahí va tu regalo de cumpleaños, te queremos», le comunicaba el compositor. Una melodía que ha emocionado a la presentadora y que ha asegurado que no hay nada más bonito que cumplir años y más aún cuando «la emoción sale por cada poro de mi piel».

Lejos de su hermano

A pesar de que en anteriores ocasiones su hermano ha podido viajar a Honduras para estar junto a Lara Álvarez en este día tan especial, en esta ocasión, por el momento, el joven ha celebrado el cumpleaños de la presentadora a distancia. A primera hora de la mañana, Bosco Álvarez compartía una simpática imagen con ella y lanzaba un fuerte deseo: «Por muchísimos más años de aventuras. Felicidades, te quiero».

A pesar de que tiene el cariño de los suyos y de todo el equipo que está junto a ella en Honduras, lo cierto es que este cumpleaños es un poco agridulce para la presentadora puesto que llega tan solo unas semanas después de haber tenido que decirle adiós a uno de sus compañeros de vida, su mascota Choco. «SIEMPRE conmigo, para SIEMPRE en mí», escribió la presentadora este fin de semana. La asturiana ha compartido un bonito vídeo en la playa junto a su mascota en el que se ve la gran complicidad que existía entre ambos. Gran amante de los animales, su perro murió el pasado 26 de marzo, dejando un enorme vacío en la familia. En aquella ocasión también compartió la noticia en Instagram y añadió este escueto, pero rotundo mensaje: «Amor eterno».