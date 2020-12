Mila Ximénez no ha podido contener la emoción al escuchar a su hija y sus dos nietos desearle feliz Navidad y recordándole todo lo que la aman, a pesar de tener que estar desde la distancia en estos momentos

Este jueves, ‘Sálvame’ ha emitido el espacial que ha grabado con sus colaboradores estrella para entretener al público en Nochebuena. Una cita especial que el elenco de Mediaset ha amenizado con una edición especial de ‘La última cena’, el programa que pone a los colaboradores del programa e invitados especiales a cocinar un menú exclusivo, mientras sucede de todo en plató. Bailes, disfraces que despiertan su espíritu más infantil, jugarretas entre amigos y mucha diversión. Eso sí, en una noche como esta, no podrían faltar mensajes de familiares que les hiciese de nuevo tocar los pies en el suelo y recordarles que no podrán estar un año tan complicado como el 2020 compartiendo manjares en la misma mesa. Es lo que le sucedió a Mila Ximénez, que está especialmente sensible estos días tan señalados.

Mila Ximénez aceptó el encargo de amenizar la noche de los españoles para acompañarlos durante la Nochebuena desde el plató de ‘Sálvame’. Cuando está aquí, todo puede suceder. Desde una bronca hasta una broma que le haga romper en carcajadas, pero también un emotivo momento que despierte sus sentimientos más reprimidos. Y así sucedió cuando recibió un tierno y cariñoso mensaje de su hija Alba, que ha decidido pasar lejos de su madre estas fiestas para protegerla del coronavirus, ahora que ella debe estar centrada en ganarle la batalla al cáncer de pulmón con el que viene luchando desde hace meses.

Todos los colaboradores han tenido oportunidad de escuchar mensajes emotivos de sus seres queridos, pero sin duda la que más ha llegado al alma de su madre ha sido Alba, cuyas palabras han sido suficientes para que Mila Ximénez rompa a llorar sin consuelo. “Hola mamá, feliz Navidad. Siento mucho que no podamos estar juntas esta noche y celebrarlo juntas, pero quiero que sepas lo mucho que te queremos y lo orgullosos que estamos de ti. Sabemos que dentro de muy poco vamos a poder estar contigo y abrazarte y celebrarlo”, comenzaba a decirle la hija de Mila Ximénez a su madre, que no podía contener las lágrimas de la emoción.

“Quiero que sepas que, aunque ha sido un año muy difícil, me he sentido más cerca de ti que nunca y que juntas, de la mano, poco a poco, vamos a poder con los obstáculos que tenemos delante”, unas palabras de aliento de Alba Santana que surtieron su efecto, dejando a Mila Ximénez conmocionada y sin poder encontrar consuelo. Pero la periodista no sabía que sus emociones aún estaban por despuntar más si cabe, cuando el audio continuó reproduciéndose y escuchó a sus nietos desearle feliz Navidad y recordarle lo mucho que la quieren y extrañan en inglés, idioma en el que se han criado.

Mila Ximénez ha dejado que su coraza se derrumbe y no ha ocultado las lágrimas que brotaban de sus ojos al escuchar las preciosas palabras de su hija Alba y sus nietos. “Un millón de gracias por lo que me habéis puesto. Dentro de poco, esto pasará. Tiene que pasar”, aseguraba la colaboradora, muy emocionada, que tardó un tiempo en reponerse y volver a la fiesta que habían montado en el plató de ‘Sálvame’ para alegrar la Nochebuena a los españoles. Una cita cargada de emociones, donde se pudo llorar y reír a partes iguales, disfrutando con los que están presentes y recordando a los ausentes.