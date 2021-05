Carlota Corredera y Alba Carrillo, que asistieron a la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, se han puesto a llorar al ver las imágenes de ese día.

La emisión del capítulo 10 de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha empezado con un vídeo muy emotivo de unas imágenes que Rocío Carrasco y Fidel Albiac han cedido del día de su boda, que tuvo lugar en 2016. Unas imágenes que acompañadas de una bonita música han hecho que podamos ver al detalle cómo celebraron ese día tan especial para ellos, rodeados de parte de su familia y amigos.

Carlota Corredera y Alba Carrillo fueron dos de las invitadas a esta boda, de la que se habló mucho. La presentadora de televisión ha podido verlas y casualmente, la modelo estaba este miércoles en el plató del debate del programa, por lo que también ha podido verlas y recordar el día tan increíble que pasaron.

La presentadora de televisión no podía evitar las lágrimas. «Ojalá el futuro le depare a Rocío Carrasco más momentos de felicidad como el que sin duda fue el día de su boda con Fidel», ha empezado diciendo entre sollozos Carlota Corredera, que se ha mostrado durante estos meses muy defensora del testimonio de la hija de ‘la más grande’.

Tampoco ha podido evitar las lágrimas su gran amiga, Alba Carrillo, que también fue una de las invitadas a esa boda. Además, ha sido rotunda a la hora de defender públicamente a Rocío Carrasco en cada uno de los programas a los que ha asistido y en los que ha colaborado y en los que se ha hablado de todas las polémicas familiares que han girado siempre en torno a ella.

Alba Carrillo ha recibido varios insultos a lo largo de las últimas semanas por defender a su amiga. Esto ha provocado que Carrillo explotara y denunciara el acoso al que se estaba viendo sometida. “Como tú que te has liado con futbolistas y tenistas. Que asco de mujer, mucho asco”, “Te pones a hablar de otros si tu eres una zorra que estás con todos por dinero”, “No presumas de ser amiga de mala madre cuando no te enteras del supuesto intento de suicidio”, son solo algunos de los insultos y descalificativos que Alba Carrillo ha recibido unas horas después de que interviniera en ‘Ya es mediodía’ y sacara la cara por su amiga, Rocío Carrasco. Harta de todos los mensajes que le han sido propinados, la colaboradora ha explotado y ha salido a la palestra para defenderse de las críticas.

A través de sus historias de Instagram, Alba Carrillo hacía hincapié en mostrarse sorprendida al darse cuenta de que la mayoría de los insultantes mensajes que había recibido eran por parte de mujeres. «Ciertos insultos que me están mandado personas que no están de acuerdo conmigo, la manera de comentar las cosas es insultando y diciendo barbaridades, en este caso mujeres. La mayoría son mujeres para mi sorpresa, diré que luego cuando digan que no saben porqué existe el 8M… (existe) porque hay muchas cosas en las que avanzar», comenzaba a explicar la televisiva.

Tras esto, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ lanzaba una petición después de pasar por alto los insultos que estaba recibiendo. «Si sacáis tiempo para insultarme, sacad tiempo también para coger un libro y el cuadernillo Rubio y aprender a poner las haches, algún acento, esas cosillas. No sé si me hace más daño los insultos o esa cantidad de faltas de ortografía», decía con humor.