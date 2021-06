Las lágrimas de Belén Esteban tras la muerte de Mila Ximénez: «La he adorado»

Mila Ximénez nos ha dejado este miércoles a los 69 años tras una dura batalla contra el cáncer. Su fallecimiento ha dejado desolados a sus compañeros de ‘Sálvame’. Desde Jorge Javier Vázquez, María Patiño o Kiko Matamoros. Una de las colaboradoras que se ha mostrado más emocionada ha sido Belén Esteban.

Rota de dolor, la de Paracuellos del Jarama le ha dedicado unas palabras en el especial que ‘Sálvame’ ha emitido este lunes para rendirle un sentido homenaje. «Me bloqueé mucho. Yo sabes que soy llorona. Llevábamos días esperando pero cuando llega… que te digan que va a llegar es duro. Yo hoy no pensaba venir aquí. Yo… me has llamado por teléfono y me has dicho una cosa que, como a María, he venido por lo que me has dicho», decía.

«A ella le he adorado pero también la hubiera matado en muchos momentos»

«A ella le hubiera gustado que estuvieras. Antes de empezar me has dicho: ‘Venga, Belén… pero es que… yo a ella le he adorado pero también la hubiera matado en muchas ocasiones de mi vida. Porque me las ha montado…. Pero yo me quedo con la última temporada que estuve con ella porque ella y yo hablamos de va a quedar para ella y para mi. He pasado buenos momentos con ella y también me ha hecho pasar malos momentos. Pero yo y todos mis compañeros la vamos a echar de menos», explicaba.

«A ti no se te podía tocar. Eras Dios. Cuando tú estabas bien conmigo, me las montaba y a María también se las montaba por ti», añadía. Jorge Javier Vázquez apuntaba, entre risas: «Lo bueno de Mila eran los audios que te enviaba cuando se cabreaba».

«Me quedo con la última temporada que estuve con ella. Lo que hablamos me lo quedo para ella y para mí. Hemos pasado muy buenos momentos y también muy malos momentos. Todos los compañeros la vamos a echar de menos», destacaba la ‘Princesa del pueblo’.

Sin momentos especialmente difíciles para la familia, que ha arropado todo este tiempo a la sevillana. En las últimas horas no se han separado de ella ni un instante. Desde que fuera dada de alta tras su último ingreso hospitalario, la casa de Mila se ha convertido en un verdadero fuerte donde han estado reunidos -y unidos- como una piña todos sus seres queridos: su hija Alba, sus hermanos Manolo, Concha y Encarna, y su cuñada. En silencio y con el rostro visiblemente triste, se les ha podido ver a lo largo de la última semana. Sus miradas reflejaban una realidad inevitable: el final de la andaluza estaba cerca y era cuestión de tiempo que dijera adiós para siempre.

La muerte de Mila ha supuesto un duro varapalo para todo el clan Ximénez, a quien le ha tocado enfrentarse a esta enfermedad en otras ocasiones, ya que los hermanos también han padecido esta dolencia. Tras su marcha están desolados. Solo les queda, como único consuelo, el recuerdo de los mejores momentos que vivieron a su lado. Y el aluvión de mensajes que desde las redes sociales siguen llegando parar desde las redes sociales. Amigos y compañeros de Mila, como Jorge Javier Vázquez, Kiko Matamoros, Pablo Alborán o la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada han compartido emocionadas palabras para despedirse de ella.

««El viaje es infinito. Siempre juntos», dice el presentador de ‘Sálvame’. El de Badalona estaba muy unido a Mila. De hecho, ha sido una de las personas que ha dado sus partes médicos más recientes el espacio vespertino de Telecinco. Incluso le ha dedicado cartas cargadas de emotividad públicamente. Y su amiga respondía a su afecto con palabraa de agradecimiento. «Siempre consigues que me ate los cordones y baile con el miedo . Te quiero», le decía el pasado 27 de mayo. Fue su último post en las redes.

Durante los últimos meses, la colaboradora de televisión se había sometido a un tratamiento experimental en la clínica La Luz de Madrid para intentar mejorar la evolución de su enfermedad. Pero después de varios ingresos hospitalarios, Mila perdía la batalla contra el cáncer dejando con su marcha un vacío que nadie podrá llenar. Porque para los suyos era una mujer única. Insustituible.