4 “Me están denigrando”

La reportera de ‘Socialité’ intentó que la supuesta hija de la Duquesa de Alba no se marchara del directo y comenzó a seguirla pidiéndole, por favor, que se calmara. “Si no somos precisos en los que hablamos… Ya no puedo hablar… Mis hijos están en plan de guerra. Que no me denigren tanto, la cámara me está siguiendo“, aseguraba irritada la entrevistada.