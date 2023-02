Dani Alves ha llamado desde prisión a su todavía mujer, Joana Sanz, para pedirle que no le deje en estos momentos tan complicados

Dani Alves está viviendo su peor momento. A la denuncia por abuso sexual por la que se encuentra en prisión, se le suma la petición de divorcio de su mujer, Joana Sanz, y la indemnización que le pide el equipo en el que jugaba, Los Pumas. Una época muy complicada que cuenta con el apoyo de su madre, Lucía Alves, y su hermano. Ambos se han convertido en las personas que, junto a su equipo de abogados, están llevando la causa y han pedido la libertad provisional, que se decidirá en las próximas horas. Mientras tanto, el jugador brasileño permanece en prisión y, desde allí, ha hecho una llamada telefónica a su todavía mujer con una súplica.

Desde 'El programa de AR' han revelado los detalles sobre la última llamada que el futbolista brasileña realizó a Joana Sanz. En un primer momento, la modelo le pidió verse "en un vis a vis y Dani Alves le dijo que no". Sin embargo, tras esta negativa, Alves decide llamar desde prisión directamente a la que todavía continúa siendo su mujer. Se trata de "una conversación telefónica, que dura muy poco, en la que apenas se pueden explicar las cosas porque en este caso el tiempo es oro", comenta la periodista. Y añade: "Dani Alves le dice que sabe la decisión que ha tomado de divorciarse, pero que no la quiere perder y que la quiere mucho". Una palabras con las que el futbolista brasileño le pide que no le deje en estos instantes tan difíciles.

Dani Alves y Joana Sanz se verán las caras si el futbolista consigue la libertad condicional

La relación entre Joana Sanz y Dani Alves está en la cuerda floja. Mientras que el brasileño le pide una segunda oportunidad, Joana Sanz continúa con las ideas claras. Desde el citado medio aseguran que "Joana contesta, le dice que está pendiente de su presente más inmediato y que quiere tener una conversación para que le de las explicaciones necesarias". Sin embargo, el hecho de que esté interesada en mantener una conversación con él, "no quiere decir que Joana se eche atrás con la decisión de divorciarse... ella, por lo menos a día de hoy, se mantiene firme en esa decisión".

Además, también han dado los detalles de cómo serán los detalles del próximo reencuentro entre Dani Alves y Joana Sanz. Este encuentro no tendrá lugar en la cárcel. La modelo quiere escucharle, hablar con él y que Dani Alves le de explicaciones sobre todo lo que ha ocurrido. Prefiere esperar y que esta reunión tenga lugar ya en la calle. Un reencuentro que tendrá lugar el día de mañana si finalmente la jueza acepta la libertad provisional y el futbolista brasileño abandona la prisión. Además, aseguran que le han recomendado que deje de hablar en redes sociales, ya que no le beneficia ni a ella ni a él.

El equipo del brasileño le pide una indemnización de 5 millones de dólares

Según el medio de comunicación UOL Sporte, los Pumas UNAM del fútbol mexicano le han pedido al brasileño Dani Alves, al que despidieron el pasado 20 de enero, una indemnización de 5 millones de dólares por violar una cláusula de conducta de su contrato tras encontrarse en prisión preventiva por abusos sexuales. Los felinos le rescindieron el contrato el mismo día que fue detenido en Barcelona. La directiva del club consideró que su presunta agresión sexual "perjudicó la filosofía" del club.