Después de unas semanas en las que saltaban los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Kiko Rivera a Irene Rosales, la calma ha vuelto a la vida del matrimonio. La feliz pareja no para de demostrarse el amor que sienten el uno por el otro y el último en hacerlo ha sido el hijo de Isabel Pantoja.

Kiko Rivera e Irene Rosales reaparecen juntos tras los rumores de infidelidad

«Espero que cada día que te levantes y abras tus preciosos ojos tengas presente que alguien sin importar donde esté, agradece con el alma el solo hecho de que existas.

Te amo @irenerova24 gracias por tanto», escribía el DJ en sus redes sociales junto a una imagen en la que se les puede ver de lo más felices.

Hace unos días, Irene Rosales reconocía en ‘Viva la vida’ que no le apetecía hacer uso de sus redes sociales porque estaba atravesando una mala racha. Sin embargo, insistía en que eso no significaba que estuviera mal con su pareja. «Ha habido momentos en los que hemos estado peor y nadie lo ha notado. Que yo no suba fotos no significa que esté pasando por un mal momento», explicaba.

Unos días después de ser protagonistas de la actualidad, Kiko e Irene tomaron la decisión de reaparecer juntos para dar carpetazo a todos los rumores sobre una supuesta crisis en su matrimonio. En concreto, la pareja se dejó ver en el estreno del nuevo espectáculo del Circo del Sol en Sevilla, ‘Kooza’, donde no dudaron en posar para la prensa. Sin embargo, no quisieron dar ningún tipo de declaraciones. Me meto aquí para que no me molesten», aseguraba el hijo de Isabel Pantoja mientras trataba de esquivar a la prensa metiéndose dentro de la carpa.