Denuncia su situación

En San Juan del Puerto, a 26 de noviembre de 2019

A raíz de las noticias de las que muy en contra de mi voluntad estoy siendo protagonista, quiero hacer constar lo siguiente:

Primero.- Que desde hace unos días y a través de algunos medios de comunicación se me viene despellejando públicamente y ofreciendo datos de mi vida privada: mi identidad, mi imagen, mi domicilio, mi vehículo, y toda clase de datos, confidencias, entrevistas e información que pertenece exclusivamente a mi esfera privada, y todo para enriquecimiento y lucro de los difusores de las mismas, destrozando mi vida y la de mis personas más cercanas. Todo ello se viene produciendo sin mi autorización ni consentimiento, porque no debe olvidarse que no soy un personaje público, ni pretendo serlo, sino un ciudadano absolutamente anónimo.