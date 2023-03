La novia de Jota Peleteiro aviva la guerra pública contra Jessica Bueno

La ruptura entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro nos pilló a todos por sorpresa puesto que eran una de las parejas más consolidadas de la crónica social. Entonces, se apresuraron a confirmar que habían terminado su relación en buenos términos. Aunque, eso parece que ha quedado atrás. Este domingo, 19 de marzo, el exjugador de fútbol publicaba una imagen de la sevillana junto a un desconocido hombre y arremetía duramente contra ella. Ahora, su nueva pareja, Miriam Gurutze, ha echado leña al fuego en la guerra contra la modelo.

Miriam Gurutze ha apoyado públicamente a su chico, Jota Peleteiro, compartiendo una reflexión con la que echa más leña al fuego en la guerra pública contra Jessica Bueno: "El lobo siempre será malo si sólo escuchamos a Caperucita". Esta declaración de intenciones hace referencia a las distintas informaciones que salieron en su día en las que se aseguraba que la relación entre ambos había llegado a su fin porque él le había sido desleal. En concreto, se señaló a Miriam Gurutze de haberse metido en la relación, algo que el gallego corrió rápidamente a desmentir, aunque sin querer entrar en detalles por respetar a la madre de sus dos hijos.

No contenta con esto, dada la repercusión de su historia en Instagram, son muchos los que le han escrito a la influencer. Ésta tiraba de humor y compartía otra imagen en la que aparecía un cuenco de palomitas: "Esta es mi contestación a todas las solicitudes de mensajes de mi buzón de Instagram". Por su parte, Jessica Bueno no ha entrado todavía a contestar a su ex y tan solo se ha limitado a compartir unas imágenes del retiro en el que se encontraba pasando el fin de semana.

A lo largo de las últimas semanas, hemos visto a Jessica Bueno y Jota Peleteiro lanzándose indirectas y dardos a través de sus respectivas redes sociales. Sin embargo, el empresario en esta ocasión ha ido un paso más allá y ha compartido un post lleno de desagradables ataques. "Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines", escribe junto a una imagen en la que aparece la sevillana en lo que parece una cita con otro hombre. "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno?", la cuestiona.

Así hablaba Jota Peleteiro del fin de su relación con Jessica Bueno

Jota Peleteiro dejó muy claro que estaba tranquilo con su manera de proceder tras el fin de su relación y dejó claro que conoció a Miriam una vez que le dijo a Jessica Bueno que su matrimonio había llegado a su fin. "Ella y yo sabemos realmente lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos y siempre voy a querer a Jessica. Por eso hay un acuerdo de divorcio, que han firmado las dos partes. Me encargo de toda la vida de mis tres hijos, no hay diferencia entre ningún de ellos", llegó a contar y hacía hincapié en que no quería entrar en polémica. Sin embargo, parece que ahora ha cambiado de opinión y solo falta esperar qué tiene qué decir la modelo sevillana.