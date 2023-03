La maternidad de Ana Obregón da el salto a la prensa internacional

Ana Obregón ha revolucionado a la prensa nacional con tras haberse convertido en madre a los 68 años por gestación subrogada en Miami. Ahora tiene con ella a una recién nacida llamada Ana, tal como descubrimos en exclusiva en SEMANA. Tanto el método como la situación en la que se encontraba tras la muerte de su hijo Aless ha sido objeto de análisis. Ha puesto sobre la mesa, en plena temporada electoral, el debate sobre la gestación subrogada y la práctica de la misma en España, completamente ilegal y prohibida. Igual ha sucedido con el "vacío" legal quedaba cuando, con todos los papeles en la mano, las personas que optan por tener un hijo con este método regresan y son reconocidos como tal. Por todo ello, la prensa internacional también se ha hecho eco de todo el revuelo. Latinoamérica y Reino Unido son los países donde más se ha llegado a tratar el tema.

Mientras que en las primeras zonas la actriz tiene más reconocimiento como tal, en Europa utilizaban la polémica española para referenciar a David Beckam, con el que pudo tener una relación hace años. Programas como 'Sálvame' o 'El programa de Ana Rosa' han preguntado a sus corresponsales cómo se está tratando el tema por allí. Telemundo, la cadena por excelencia del público latinoamericano, le dedicaba tiempo en programas como 'Dale like o no like'. Con sede en Miami, lugar escogido por la misma para convertirse en madre, se muestran más favorables a esto de lo que se pueda ser aquí. En Argentina el medio 'Clarín' refleja el tratamiento que ha recibido allí. Bajo el titular "Polémica: la actriz española Ana Obregón fue madre a los 68 años" exponen la controversia que se ha generado en España por lo "ilegal" de la situación inicial.

Aquí la serie de 'Ana y los 7' tuvo su relevancia en a partir de su estreno en 2002. Esta se ha emitido por el canal internacional y de ahí el interés. Fue, incluso, adaptada la historia en países como Chile. El colombiano 'El Universal' obvía el nombre de Ana Obregó. Fija el debate en la diferencia de edad con su hija y las fotos del momento. En Ecuador, a través del titular de 'El Universo', profundizan en el debate político y la respuesta del actual Gobierno. "El gobierno de España se pronuncia sobre la gestación subrogada de Ana Obregón, práctica que es ilegal en el país desde el 2006", rotulaba. Agencias internacionales como Reuters, muy reconocidas internacionalmente, siguen esta estela y destaca la crítica de los gobernantes a la actriz en sus titulares.

Europa se "revoluciona" con Ana Obregón

Europa sigue la estela de las agencias internacionales y obvian el nombre de Ana Obregón. Prefieren centrar sus noticias en el hecho de la gestación subrogada, la oposición del Gobierno y el posible análisis por parte de otros partidos. Empresas reconocidas como Reuters marcan el paso con titulares en habla inglesa como "El gobierno español critica a una celebridad de televisión su gestación subrogada en Miami". 'Ya es mediodía' han observado cómo se ha utilizado la noticia para hablar sobre David Beckham, toda una celebridad en el país. En 'The Telegraph', por ejemplo, se refieren a la noticia como "Socialité vinculada a David Bechkam" y lo que ha provocado. "Genera un debate sobre la subrogada con su bebé recién nacido", continuaban.

Se ha tratado, como todo esto refleja, de forma dispar este bombazo español en el territorio europeo. Italia ha sido donde más se ha relatado el drama personal de la presentadora. Enumeran la pérdida de su hijo, sus padres y el duelo pertinente en revistas tan relevantes como Yo Dona o Vanity Fair. En Francia el más relevante ha sido 'Le Parisien', que sigue más la tendencia política y la puerta que se abre para la legislación como práctica totalmente prohibida.