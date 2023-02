La jueza ofrece a una amiga de la presunta víctima denunciar a Dani Alves por tocamientos

El abogado del brasileño ha pedido la libertad provisional

Los días continúan pasando y Dani Alves sigue en prisión preventiva tras ser acusado por una joven de presunto abuso sexual. Su equipo legal ha presentado un recurso de apelación a la Audiencia de Barcelona para pedir la libertad provisional del brasileño. Al parecer, este recurso de apelación presentaría unas ciertas "garantías a los magistrados de que el brasileño permanecerá en su domicilio de Barcelona el tiempo necesario hasta la celebración del juicio". Entre ellas destacaría la del uso de una pulsera telemática, la entrega de su pasaporte, firmar a diario en los juzgados o depositar una cantidad de dinero para cubrir cualquier responsabilidad económica del juicio. La resolución iba a tener lugar este mismo viernes pero, de momento, no han trascendido los datos de si le han concedido la libertad provisional o, por el contrario, tendrá que seguir en prisión hasta que se celebre el juicio.

Hace unos días, Dani Alves hablaba desde prisión sobre cómo se encuentra. Tal y como adelantaba 'La Vanguardia', el jugador brasileño aseguraba que: "Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada". Durante este tiempo, el jugador brasileño también defiende que las relaciones que mantuvo con la joven en la discoteca Sutton fueron "con el consentimiento de la mujer".