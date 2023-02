La ilusión secreta de Paloma Cuevas: casarse con Luis Miguel

Hace un año que surgieron los primeros rumores de la relación que mantenían Paloma Cuevas y Luis Miguel, desde entonces la pareja ha afianzado un romance que lleva con una enorme discreción. Y es que la cordobesa ha sido muy prudente y ha ido poco a poco en este nueva historia de amor que surge tras su sonado divorcio de Enrique Ponce con quien estuvo 25 años unida sentimentalmente. Su gran ilusión actual pasaría por volver a darse el "sí, quiero".

Tanto Paloma Cuevas como Luis Miguel están seguros de este noviazgo que surge en la madurez cuando ella tiene 50 años y él 52. Sin embargo, su relación viene de atrás, y se conocen desde niños. El padre del mexicano, el español Luisito Rey, siempre profesó una destacada afición hacia el mundo taurino y mantenía una buena relación con el padre de la diseñadora, Victoriano Valencia. Una amistad que se forjó en la niñez y que continuó mientras la empresaria estaba casada con Enrique Ponce. No era extraño que el cantante pasara mucho tiempo en la finca Cetrina, situada en Navas de San Juan (Jaén), donde se situaba el hogar de la familia.

¿Próxima boda entre Paloma Cuevas y Luis Miguel?

Paloma Cuevas es una mujer de firmes principios religiosos, así que tendría intención de formalizar esta nueva relación. Un noviazgo, que aunque no ha sido confirmado por sus protagonistas, sí que va consolidándose día a día. Los caminos de ambos han vuelto a cruzarse en un momento decisivo de sus vidas y parece que tienen intención de no separarse. Un futuro próximo en el que podrían reunir a familiares y amigos para casarse. La boda ya está despertando mucho interés también al otro lado del charco. En México afirmaron el pasado mes de septiembre que ambos estaban planeando su boda y se publicó que sería este mismo año. Incluso se barajó una boda doble que tendría dos escenarios: México y España. También se destacó el nuevo anillo que luce la cordobesa desde hace unos meses. Aunque parece que no tienen prisa por darse el "sí, quiero", para Paloma Cuevas sí que sería una enorme ilusión -algo que ya ha trasladado a su círculo más íntimo-.

Cada vez es más frecuentes verles juntos en escapadas como una muy reciente que realizaron a Bilbao y que fue portada de la revista SEMANA. En aquella ocasión no estuvieron solos, les acompañaron un grupo de amigos. La pareja llegó a la ciudad en un jet privado y aprovecharon su estancia para degustar la mejor gastronomía de la zona con parada en un restaurante de estrecha Michelín.