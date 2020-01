Alma Cortés Bollo está viviendo una de las etapas más complicadas del año. Después de pasar unas Navidades increíbles, rodeada de su familia, su pareja y sus amigos, toca volver a la rutina. Entre los planes, hay que retomar las clases en la Universidad y también los exámenes. Esta época de estudio no le está permitiendo estar tan intensa en las redes, pero ahora ha reaparecido para dar una gran noticia.

No hay que olvidar que al periodo de exámenes se une que se encuentra en la recta final de embarazo. Pero esto no le ha impedido seguir con la rutina de sus estudios de Derecho. Y ella ya lo comentó en uno de sus vídeos en el canal de Mtmad, que ella iba a seguir estudiando porque para ella eso era una obligación.

Ahora ha querido reaparecer en su Instagram para disculparse: «Sé que os tengo súper abandonados, pero es que estoy de exámenes, como todos los universitarios. Ellos me comprenderán. Ya he salido del primero…, que era lo que más me agobiaba. Ahora a esperar el resultado y a prepararme para los siguientes», desvelaba después de haber hecho el primer examen.

Además, ha querido dar una gran noticia a sus seguidores, lo que le anima a seguir adelante: «He de decir que todas las recuperaciones que he tenido, las he aprobado, así que estoy muy muy muy feliz», anunciaba muy contenta a todos sus seguidores. Ahora anuncia que seguirá centrada en sus estudios para intentar aprobar todo.