La foto con la que Alessandro Lequio le da un revés a Ana Obregón

Alessandro Lequio está de plena actualidad tras la presentación del libro de Ana Obregón. La polémica está servida, ya que el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' se ha mostrado muy molesto con cómo ha hecho las cosas su expareja y madre de su hijo Álex Lequio: "Yo creo que está bien que todo el dinero que se genere sea para la fundación, pero también hay otras formas de generar ese dinero y creo que lo de la fundación es una disculpa".

En medio de toda esta vorágine, Alessandro Lequio ha querido lanzar un nuevo revés a la actriz al publicar una foto muy llamativa. Y es que se puede ver a su hijo junto a su hija, la que nació fruto de su relación con María Palacios. Durante una de las visitas que hicieron a Nueva York cuando Álex estaba inmerso en el tratamiento contra el cáncer, su padre le hizo esta bonita y emotiva instantánea.

Una foto que puede doler mucho a Ana Obregón

Álex Lequio le toca a su hermana la cabeza en un vestido de lo más tierno mientras sonríe a la cámara: "New York mayo 2018. Alex y Ena #alessforever #lequiocity", ha escrito Alessandro junto a esta imagen. La publicación de la foto llega en un momento clave. De hecho, ha sido aprovechada por muchos seguidores y fans de de Ana Obregón para defender a la actriz: "Deja a Ana vivir, si no quieres ver la a la niña díselo, y sigue tu vida, pero ellla también sigue con su dolor", "Ve a conocer a la niña, ella no tiene la culpa de nada y ya está aquí".

"Tu nieta te está esperando", le dijo Ana hace unos días

Esta foto llega después de que Ana Obregón le lanzara un mensaje a Alessandro Lequio: "Esa niña es un milagro. Alessandro, hace un mes que no hablamos, pero decirte que tu nieta te está esperando en casa. Cuando yo no esté, mi hija estará más protegida que la hija de Robert De Niro".

A Ana le preguntaron si Alessandro Lequio tiene las puertas abiertas y ella dejó muy claro que sí: "Las tiene abiertas. Me encantaría que él conociera a su nieta y Aless estaría contento". Cuando los compañeros quisieron saber si Lequio había leído ya el libro, se limitó a responder: "Buena pregunta. Si lo ha leído, no tengo ni idea". A pesar de que el colaborador ha tomado distancia y, de momento, no ha ido a conocer a la pequeña, no se siente resentida por ello: "Yo a él públicamente lo he defendido, él dice que tiene a su familia e hijos, pero mis puertas están abiertas... y cuando Anita sea grande, le gustará tener un abuelo".

¿Estará dispuesto Alessandro de conocer a su nieta?