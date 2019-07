La fallida petición de matrimonio de Carlos Lozano a Miriam Saavedra

Carlos Lozano se sentó ayer en ‘Sábado deluxe’ para hacer balance de su paso por ‘Supervivientes 2019’. El que fuera presentador de ‘Operación Triunfo’ se enfrentó a todas las polémicas que tenía abiertas y no dudó en pedirle matrimonio a Miriam Saavedra. Sin embargo, esto último no salió a pedir de boca.

Tras reconocer que habían vuelto a retomar su relación, Carlos Lozano aprovechó su visita al espacio de La Fábrica de la Tele para elogiar a la ganadora de ‘GH VIP 6’. «Me volví loco por ella en Perú, y desde el principio tuve ganas de formar una familia con ella», contaba.

Acto seguido, el programa del sábado noche de Telecinco vivió un momento histórico. Con un anillo en la mano, Carlos Lozano le ha pedido matrimonio a Miriam Saavedra: «Sabes que te amo mucho y lo haremos cuando los dos queramos. ¿Quieres?». La respuesta de la peruana dejó fría a los colaboradores puesto que le hizo dos cobras al presentador. Después aseguró que no se esperaba que Lozano hiciera aquello y explicó que tenía que pedirle su mano a su madre. «Cómo te estás mirando a la cámara ahora no te doy el beso», contestaba el exconcursante de ‘Supervivientes’ enfadado.

«He apostado por Miriam, por encima de mi familia, de mi hija… Voy a seguir con ella y aunque me digan lo contrario, si me equivoco me equivoco. Al final Luna tendrá que aceptarlo, y al revés. Tengo una hija de 15 años y está en el pack, y me encantaría ir con mi hija y mi pareja a un cine, o comer con Mónica tranquilamente, pero no lo he conseguido», comentaba.

