Mientras que María Teresa Campos visitaba las instalaciones de Telecinco, donde tuvo una reunión para cerrar los detalles de su nuevo proyecto, Bigote Arrocet se estaba acicalando para tener una romántica cita con su misteriosa amiga rubia. Pillamos al humorista chileno paseando por las calles de Madrid después de una cena junto a la mujer con quien le hemos visto en diferentes ocasiones.

Bigote ha recuperado la sonrisa al lado de esta amiga después de la ruptura con María Teresa Campos que tantos titulares ha acaparado en el último mes. De hecho, la veterana periodista ha asegurado que no quiere hablar más sobre el tema porque le hace mucho daño recordar todo lo que está viviendo. Incluso se ha mostrado molesta con la prensa en algunas ocasiones.

Bigote Arrocet y su amiga comparten una tranquila velada en Madrid

El ex de María Teresa se ha dejado ver y fotografiar por las calles de Madrid con la mujer rubia con la que se le está relacionando en los últimos meses y de la que no se separa. De hecho, no es la primera vez en estos días que la pareja sale a disfrutar de una divertida jornada gastronómica por la capital madrileña.

Cogidos del brazo y con una sonrisa, la pareja ha disfrutado de un nuevo paseo y de una tranquila velada a pesar de las bajas temperaturas que marcan los termómetros en Madrid. A pesar de que parece que el humorista ha rehecho su vida, ha asegurado que todavía tiene una conversación pendiente con María Teresa por que «la quiere mucho». Mientras tanto, el humorista sigue con su vida y ya aclarará las cuentas pendientes que tiene con ella.