La muerte de Laura Valenzuela, la gran dama de la televisión en España, ha conmocionado a toda la sociedad y ha dejado desolada a su única hija, Lara Dibildos. La presentadora le ha dedicado una tierna carta de despedida a su madre y le ha pedido que le dé fuerzas ahora que le toca seguir sin ella a su lado.

Con una retahíla de imágenes en las que destacaba los grandes papeles de su madre en televisión, Lara Dibildos se quería despedir de ella también en el universo 2.0 y lo hacía rindiéndole un homenaje. "Buen viaje mamá. Tus nietos y yo te enviamos mucha luz en tu viaje y que te reencuentres con papá. Como le decías a tus nietos, te queremos hasta el infinito y más allá. Siempre juntas", aseguraba completamente rota. Además de esto, añadía una serie de hashtags en los que pedía que le diera fuerzas para afrontar que ya no iba a estar con ella. "Te quiero y te querré siempre", insistía.

Rápidamente, su carta de despedida ha sido aplaudida por todos sus seguidores y numerosos rostros conocidos han querido mandarle mensajes de pésame y de apoyo. "Mi amor! Siempre estaréis juntas!! Son nuestros angelitos!!!", escribía Carmen Morales. "Mucha fuerza peque… no hay palabras que te puedan ocupar este vacío… solo recuerda, que jamás te soltará de la mano. Te abrazo mi rubita. Te quiero amor", aseguraba Ivonne Reyes. "Lo siento de corazón no habrá otra como ella", proseguía Lolita Flores.

En las últimas horas, Lara Dibildos se ha visto arropada por todos los suyos y era Terelu Campos la primera en llegar al tanatorio para estar con ella. La presentadora de Telecinco, cabizbaja y con un nudo en la garganta, hablaba de la gran figura que había sido en nuestro país Laura Valenzuela y confirmaba que no habían sido capaz de darle la triste noticia a su madre, María Teresa Campos.

Así hablaba Lara Dibildos de su madre a principios de año

A principio de año, Lara Dibildos se sentaba en el 'Deluxe' y afirmaba que su madre ya no quería salir de casa y tampoco arreglarse. Vivía con ellos y con sus hijos, algo que le hacía feliz porque notaba que había jaleo en casa. Por entonces, a Laura Valenzuela no le gustaba que le vieran y prefería salir a la terraza: "Fue una decisión que tomó hace mucho tiempo". "Salíamos de casa y yo tardaba tres horas en volver. Se paraba con todo el mundo, no decía a nadie que 'no', tenía sus palabras, su momento... y me decía que, en esos momentos, a las personas, les das la vida", recordó.