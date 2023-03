La astronómica cantidad que se gasta Georgina Rodríguez en una tarde de compras: ¡27.500 euros!

Netflix ha estrenado ya la segunda temporada del documental, 'Soy Georgina', en el que Georgina Rodríguez comparte una tarde de compras con 'Las queridas', su grupo de amigos. En esta nueva entrega de su serie, la pareja de Cristiano Ronaldo se gasta más 27.500 euros en ropa. Y es que no escamita a la hora de llevarse trapitos a casa. Le encanta la moda y es capaz de pagar cifras astronómicas por los trapitos. Así, se ha dejado ver pagando lo que para algunos es el sueldo de un año completo.

"Cuando ella va de compras no hay límite", asegura una de las amigas de Georgina Rodríguez

Vídeo: Europa Press

También la hemos visto enamorarse de un chándal cashmere de color gris que finalmente no adquirió después de pensarse bien si merecía la pena: costaba 6.500 euros y en el último momento decidió echarse atrás. "No se lo compró con todo el dolor de su corazón, ¡porque estuvo todas las vacaciones acordándose del chándal", cuenta su amigo Iván García. "¡Amo los chándals sobre todas las cosas y creo que es la pieza que más uso", reconoce la modelo. También se probó un abrigo valorado en 5.000 euros.

"Cuando ella va de compras es que no hay límite. Puede tener todo lo que quiera", afirma Mamen Morales mientras la modelo no deja de coger prendas y más prendas. "O no compra nada o lo compra todo, no tiene término medio", bromea su amigo, quien admite: "Últimamente está tan guapa... todo le queda bien". Por su parte, Mamen Morales, otra de sus amigas, asegura que «cuando ella va de compras, es que no hay límite. Puede tener todo lo que quiera».

En el estreno de su documental, una amiga de Georgina revela que esta «no se prueba la ropa, no le da la gana. ¿Le gusta la ropa? Pues se la compra. Luego en casa a lo mejor le queda bien o no, pero tiene una potra… Lo que se compra es que encima le queda bien». Tras un largo rato de shopping y de mirar de arriba a abajo cada modelito de la tienda, Georgina se dirige a la caja con la intención de pagar. Es entonces cuando sus amigos gastan bromas y hacen una borra para adivinar cuál es el monto total de sus compras. ¿La cantidad final? 27.515 euros. Ahí es nada.

Su amiga Elena Pina, una de las inseparables de Georgina, ha contado ante las cámaras la resolución final de las compras. "¡Te ha salido más barato de lo que pensabas!", ha soltado su amigo Iván. Al final, la de Jaca terminó devolviendo algunas prensas, así que el importe fue un poco más bajo del inicialmente esperado. "Yo dije 23.000 así que no andaba lejos... Ella acertó pero luego, claro, devolvió prendas así que el que más se acercó fui yo. Chica, a ver, hay que asumirlo".