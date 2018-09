Kiko Rivera se declara inocente ante su prima Anabel Pantoja

Anabel Pantoja no está pasando por un buen momento, ni en el terreno personal ni en el laboral. La colaboradora de ‘Sálvame’ podría haber tomado una drástica decisión, que le habría llevado a dejar su plaza en el programa de Telecinco. Esta decisión podría haber salpicado a su primo, Kiko Rivera, con el que mantiene una relación muy cercana desde siempre.

El detonante de esta decisión habría sido una discusión entre Anabel Pantoja y su primo Kiko Rivera, que comenzó con este acusándola de “vendida” por su trabajo en el programa de Telecinco: “Solo te mueve el dinero, podrías haberlo parado y no lo has hecho. No me vuelvas a llamar en mi puñetera vida”. Según Kiko Hernández, ese es el mensaje que habría recibido Anabel de parte de su primo Kiko Rivera.

Todo este revuelo mediático ha provocado la sorpresa de muchos, que creían que la relación entre ambos siempre ha sido increíble. Y parece que continúa siendo así. Kiko Rivera, que ha preferido no pronunciarse públicamente al respecto hasta ahora, ha decidido compartir una instantánea con un mensaje muy contundente, en la que desmiente las informaciones dadas por el colaborador de televisión: “Tú sabes que yo no he sido @anabelpantoja00 y estoy aguantando mensajes de gente insultándome cuando yo no tengo nada que ver. Sigo callado”, ha escrito el dj en Instagram junto a una instantánea en la que aparece dándole un beso a su prima.

5 Kiko Rivera ha querido defender su inocencia mandando un mensaje a su prima Anabel Pantoja no está pasando por un buen momento, pero sabe que cuenta con al apoyo de sus familiares y amigos. La colaboradora de televisión ha confiado siempre en ellos, y ahora más que nunca cree en la inocencia de su primo. Así se lo ha dejado claro en un mensaje: “No lo pondría nunca en duda. Es más, sigo manteniendo que estás al margen de todo esto. Siempre estás ahí cuando más te necesito. Así que eso es lo único que nos vale”, decía contundente.