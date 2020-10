El hijo de Isabel Pantoja ha pasado un fin de semana de lo más intenso y duro, pero no ha dudado en sacar fuerzas para felicitar a su hermana, Chabelita Pantoja, tras confirmarse que dará el ‘sí, quiero’ a Asraf Beno.

Kiko Rivera y Chabelita Pantoja llevan unos meses disfrutando de una gran relación entre hermanos. Después de mucho tiempo de malos rollos, los hijos de Isabel Pantoja están ahora en un gran momento. El dj no ha dudado en sacar fuerzas después de haber vivido un fin de semana de lo más complicado y difícil para felicitar a su hermana después de confirmarse que va a dar el ‘sí, quiero’ a Asraf Beno. El míster le pedía matrimonio en Córdoba.

«Esto es algo que me alegra el ❤️ Enhorabuena hermana @isapantojam te deseo que seas feliz para el resto de tus días. Me emociona ver tu evolución y cambio 😎 Contando los días estoy ya ⌛️ Será un día inolvidable estoy seguro! Hoy sin duda (porque me acabo de enterar) empieza el día de lo más alegre!», escribía feliz por su hermana.

Por ahora, la joven no le ha contestado, al menos públicamente. Pero no tenemos duda de que lo hará. Si no es a través de la publicación de Instagram, lo hará de manera privada. Y es que desde hace ya unos meses, los hermanos gozan de una buena relación entre ellos. Y ahora más que nunca, se necesitan el uno al otro.

La pedida de matrimonio de Asraf Beno a Chabelita Pantoja tuvo lugar este pasado fin de semana. Tal y como han mostrado en ‘Socialité’, Beno se ha arrodillado frente a su chica y le ha agarrado la mano y le ha entregado un anillo. Tras esto se han fundido en un romántico beso. A juzgar por las imágenes, una íntima amiga de la pareja ha grabado el momento y es probable que en los próximos días los dos tortolitos compartan el mágico momento que ha tenido lugar en el complejo arqueológico Medina Azahara, en Córdoba.

Por ahora Chabelita Pantoja ha preferido no publicar nada en relación a su boda en Instagram. Esta mañana, sin ir más lejos, daba los buenos días a sus seguidores mostrando su desayuno. Ahora contamos los días para ver qué otros detalles dejan ver del tierno momento que están viviendo.

La pareja ha vivido un fin de semana de lo más especial

Otra de las personas especiales de Chabelita Pantoja que no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitarle por esta gran noticia es su prima, Anabel Pantoja. La colaboradora de ‘Sálvame’, que está pasando un mal momento tras romperse el peroné, le dedicó unas bonitas palabras a su prima: «Ese día nos cuentan nuestra vida de ahora y nos tomamos un chupito más 😂 Felicidades 🎊 y enhorabuena para los dos 🎉 @asraf_beno 💍 @isapantojam (poniéndome a dieta YA)», escribía muy emocionada.