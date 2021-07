Kiko Rivera se ha confesado en sus redes sociales sobre cómo se encuentra su relación con Irene Rosales después de intensos rumores de crisis.

Kiko Rivera eContinuas disputas y desacuerdos en cuanto a su economía familiar había provocado que tuvieran diferentes broncas, pero ellos ya se han apresurado a desmentirlo. Irene lo ha negado y Kiko Rivera, por su parte, ha zanjado la polémica con una foto de ambos fundiéndose en un romántico beso que habla por sí solo. Pero por si esto fuera poco, el músico ha añadido un texto en el que revela cómo está realmente su matrimonio. Irene Rosales han hecho frente estos días a continuos rumores de crisis sentimental. Después de que la sevillana haya dejado su puesto como colaboradora y de que el DJ se haya comprado un carísimo coche, hay quien asegura que la pareja podría no estar pasando por su mejor momento.

, ha escrito Kiko Rivera. Una excelente noticia con la que confirma que todo está bien entre ellos y que no ha habido ningún problema ni crisis últimamente. Ambos están pasando el verano juntos y, además, ahora lo aprovechan al máximo, pues desde el pasado fin de semanaAseguró que debía descansar y tomarse un respiro tras unos meses muy complicados en su vida, por lo que ahora tendrán todavía más tiempo para estar juntos.

Su situación sentimental no ha sido la única razón por la que han copado titulares. Kiko Rivera después de desvelar en ‘La Resistencia’ cuál era su patrimonio, recibió grandes críticas, ya que hace solo un año reclamaba vivir un día a día muy precario. Reclamó ayudas al gobierno durante la pandemia y ha sido ahora cuando ha explicado que tendría tanto dinero que sus hijos no tendrían que trabajar en lo que a él le queda de vida. A pesar de que ha tenido algún problema con Hacienda y de que su trabajo no es estable, Kiko acaba de comprarse un coche de lujo que no está al alcance de todos los bolsillos. Él ha preferido no avivar la polémica y tan solo quiere centrarse en su trabajo, siendo este miércoles cuando multiplicó el misterio sobre su próximo trabajo.

«¿Con quién os gustaría la próxima colaboración en mi single ‘Te necesito’?», escribió. Instantes después su mujer, Irene Rosales, bromeó con el DJ: «¡Conmigo joe! Vamos a darle caña», escribió la esposa del músico. Aunque es una incógnita si contará con ella, por ejemplo, para el videoclip, lo que nadie duda es que Irene está muy predispuesta a triunfar con su marido.