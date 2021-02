En un vídeo grabado con cámara oculta en el año 2004, el DJ cuenta el verdadero motivo por el que su madre y su examiga pusieron fin a su amistad.

Este lunes, ‘Sálvame’ ha emitido unas imágenes inéditas de Kiko Rivera hablando de su madre y de su relación con Julián Muñoz. El vídeo, grabado en el año 2004, el DJ tenía unos 20 años y daba rienda suelta a su discurso cuando le preguntaban por su relación con el entonces alcalde de Marbella y si sabía lo que había entre ellos. «Sí, pero el amor es el amor”, respondía. “Yo creo que se ha acabado hace tiempo, a mí no me cuenta nada, pero se ve la forma que se levanta uno, cuando tal…”, confesaba, intuyendo la ruptura de la pareja.

En el vídeo, Kiko también respondía a preguntas sobre la amistad de Isabel con María del Monte, el periodista animaba a Kiko a que le contara a la otra persona que estaba con ellos lo del “medio kilo”. En la grabación, el periodista explicaba que, al parecer, había “medio kilo” en un armario y María “se lo cepilló”. Kiko asentía y añadía: “Mi vieja me echó la culpa a mí, si yo te cojo no es medio kilo, son tres”. Ese sería el verdadero motivo del final de la amistad entre ambas cantantes.

En otra de las imágenes que se puede ver en el vídeo grabado a Kiko Rivera sin que se percatara de que lo estaban inmortalizando se ve cómo el periodista le paga a Kiko 600 euros en efectivo. “¿Sigues con la farlopa? ¿Cuántas cámaras ocultas te has hecho?”, le preguntaba. Él le respondía que cuatro y que a su madre le había contado que la había “probado” como otra persona de su edad. Su interlocutor quiso saber si la cantante también la había consumido. Kiko negaba con un rotundo «no».

Anabel defiende a su primo: «Kiko ha superado esto»

En el plató de ‘Sálvame’ se encontraba Anabel Pantoja, quien observaba atónita las escenas y no podía evitar entrar en cólera. “Me da mucho asco. Fue hace 17 años, pero esta manera de preguntarle… Esa intención con tu madre… ¿Y tu madre también lo ha hecho? ¿Y tu madre también lo otro? Ya tienes la respuesta de él. ¿Por qué no le preguntas a Isabel Pantoja? ¿También vas a insistir si ella también lo hacía? ¿Le vas a preguntar también si ella mató a Bin Laden? Al final Kiko es una persona que ha superado esto. Es un tema íntimo y delicado y es desagradable hablar todos los días de este tema», apuntaba.

«¿Es normal que cada semana venga un vídeo grabado hace 17 años? ¡Es un chaval que ya lo ha superado! Al menos Gustavo González dio la cara. Me parece lamentable, porque lo único que quiere es sacar información de la vida íntima de mi tía… Te respondo con las manos y los pechos y la barriga y todo lo que tenga que poner en el fuego. ¡Que no! Le gustará de todo menos eso, después de 17 te respondo yo, su sobrina”, zanjaba Anabel.

Las quejas de Irene Rosales sobre Isabel Pantoja

Poco antes de la emisión del vídeo de Kiko, Irene Rosales intervenía en directo en el programa para denunciar el abandono de Isabel Pantoja durante los tres años de lucha del DJ en su proceso de desintoxicación. «Es verdad que mi suegra el único momento que nos ayudó fue la semana del Rocío. Después de eso nadie más ha ayudado. Ahí han ayudado mi marido, mi compadre, mi otro compadre y yo… Su decisión fue estar una semana en el Rocío y una solución no es una semana. Que yo no soy Teresa de Calcuta, pero llevamos tres años con el tema este y esto no se acaba de la noche a la mañana«, se quejaba. «Se equivocó porque esto no se arregla de la noche a la mañana. Ella se enteró y se volvió loca para buscar una solución, pero su solución fue de una semana. Estoy al lado de mi marido. Ella tendría que haberme preguntado más veces cómo está Kiko, si necesita ayuda, cómo le va con el psiquiatra, cómo le va con la medicación».