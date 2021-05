Kiko Rivera recula y pide perdón a su prima, Anabel Pantoja, por su injustificado ataque

Kiko Rivera cortaba esta semana por lo sano con su prima, Anabel Pantoja. No solo la dejaba de seguir en su perfil de Instagram, sino que además decía no querer tener relación con ella, ya que no había querido escuchar o ver todas las pruebas que tenía contra la tonadillera. Esa posición neutral le indignaba, por lo que tomaba una drástica decisión, aunque eso le doliera. «Las decisiones más difíciles son aquellas que nos obligan a dejar atrás lo que verdaderamente apreciábamos», escribió. La ruptura entre ellos era un hecho, algo que entristeció mucho a la influencer, pues eran como hermanos. Solo unos días después, el DJ se ha mostrado arrepentido y ha querido sellar la paz con ella. ¿Cómo? Pues a través de una publicación en Instagram. En una fotografía del día en el que Anabel recibió la Primera Comunión, Kiko Rivera ha escrito: «Cuando uno se equivoca es bueno pedir disculpas. No voy a permitir que esta fea situación me haga perderte. No está siendo fácil para mí, pero tú no tienes la culpa. Te quiero». Palabras que han emocionado a la sobrina de Isabel Pantoja, quien ha compartido la misma imagen junto a un corazón.