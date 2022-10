Todo el mundo se pregunta ahora cómo se encuentra ahora Kiko Rivera. El DJ se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, clínica a la que se desplazó en torno a las 3 de la madrugada del jueves al viernes con claros síntomas de un ictus. Eran tan evidentes que los médicos presentes decidieron pasarle directamente a la Unidad de Ictus, donde no han dejado de hacerle pruebas. Si bien en un principio las primeras informaciones eran alarmantes y hablaban de un grave problema de salud, afortunadamente Kiko está «evolucionando favorablemente», tal y como nos cuentan a SEMANA.

Kiko Rivera actualmente está en observación, pues los médicos quieren ver cómo responde al tratamiento, así como las consecuencias de este derrame cerebral. Fuentes consultadas por este medio nos apuntan que «se ha pillado a tiempo y que evoluciona favorablemente». De hecho, nos transmiten un mensaje tranquilizador y revelan que ya «ha pasado el primer susto». Si todo sigue su curso y Kiko sigue respondiendo así, podría pasar a planta «antes de lo que se puede pensar». Una excelente noticia, a pesar de las circunstancias, y es que las primeras horas en este tipo de accidentes cerebrovasculares son decisivas.

«Incluso puede andar», aseguran a SEMANA, palabras que sirven para rebajar las alarmas que en un primer momento han saltado. Tanto él como su esposa Irene Rosales se asustaron cuando Kiko dio las primeras señales de su estado de salud, pero afortunadamente todo ha mejorado en las últimas horas. «Todo hace pensar que no ha sido tan grave como en un primer momento se podría pensar», señala a esta revista alguien cercano al músico. De su lado no se separa su mujer, quien no le ha soltado de la mano desde que el hijo de la tonadillera se desplazara de urgencia a esta clínica sevillana que es un lugar de referencia tanto en Andalucía como en el resto de España.

La afección no sería demasiada grave, aunque el ictus habría tenido lugar en una zona muy pequeña. «Le hicieron un TAC y una resonancia que confirmó que era un ictus», ha explicado Antonio Rossi en ‘El programa de Ana Rosa’. Si todo sigue su curso Kiko Rivera podría volver pronto a casa para estar con su familia, eso sí, tendrá que cumplir con los plazos dados por los médicos y continuar con una vida sana. Manuel Cortés y Antonio Tejado, familia de Kiko Rivera, han trasmitido un mensaje positivo a los medios, tanto es así que han explicado que «todo está controlado dentro de un orden».