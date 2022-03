En medio del revuelo mediático que ha provocado la declaración en los juzgados de Málaga de Isabel Pantoja -que le ha salpicado al dj-, Kiko Rivera ha optado por seguir su vida, alejado de la polémica. De hecho, hace apenas unas horas compartía emocionado una buena noticia para su carrera profesional. Y es que ha sido invitado a una cita virtual entre varios streamers.

«Se viene…», empieza diciendo Kiko emocionado junto a la invitación. En el texto podemos leer que tendrá que estar frente a su ordenador en unos días para cumplir con este compromiso: «London Eye. Invitación. Para: Kiko Rivera». De esta forma, la organización del evento se dirige directamente al hijo de Isabel Pantoja. Pero la cosa no queda ahí.

«Hola. Has sido invitado a ser uno de los primeros ciudadanos de London Eye RP por Decreto Real. ¡Bienvenido a la ciudad! Atentamente: La Reina Isabel», dice el texto de la invitación. Lo que llama la atención de esta imagen es que la persona que firma la carta es nada más y nada menos que Isabel II de Inglaterra.

Kiko Rivera, invitado a un evento por ¿la reina Isabel II?

Pero, ¿de qué se trata el London Eye? «LondonEye será una de las series de 2022 entre streamers y será un servidor de rol serio, con intención de ofrecer la mejor experiencia posible a los espectadores», detallan en la web del evento, donde han publicado las imágenes de todos los que han confirmado ya su asistencia.

Kiko Rivera cada vez está más involucrado con el mundo streaming. Y es que su labor con algunas plataformas le ha venido bien para hacerse conocer. Hace unos días compartía emocionado que iba a estar en el canal de Ibai Llanos, que es uno de los youtubers más conocidos de nuestro país. El hecho de que haya abierto camino en este mundo le permite al dj ampliar sus compromisos profesionales.

Centrado en sus obligaciones, pero sin olvidar las polémicas familiares

Kiko Rivera ha optado por centrarse en su vida profesional y personal, dejando a un lado las polémicas que siempre rondan en el clan Pantoja. Sin embargo, hace unos días no podía evitar pronunciarse sobre el trato, que consideró injusto, que dieron a su madre a su llegada a los juzgados de Málaga, donde tenía que declarar. Aunque madre e hijo no tienen relación, el dj creía que tendría que haber sido protegida para evitar lo que finalmente ocurrió.

«Ayer fue un día complicado, soy humano y tengo corazón. No fue un momento precisamente bonito. Cuando estamos en caliente y enfadados podemos llegar a decir cosas que realmente no sentimos, así somos los humanos. Espero de corazón que a mi madre no le suceda nada malo, aunque ya es hora de que se ponga en manos de gente que le pueda ayudar y aunque le duela, separase de quien no le hace bien. La mejor defensa no es atacar y alegrarse del mal ajeno, se puede volver en tu contra. Eso deberían de aprenderlo algunos. Si te equivocas pagas y eso es algo que, por suerte o por desgracia, para otros es así. No se equivoquen, yo ya no formo parte de esa familia, pero eso no quita que ayer fuese un día de mierda. Recuerden, soy humano y, aunque no quiera saber nada de esto, no deja de ser mi madre», escribía Kiko Rivera totalmente roto. El pasado martes también fue un día malo para él y así lo quiso dejar claro.

