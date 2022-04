Kiko Rivera está de celebración. El hijo de Isabel Pantoja ha compartido con emoción que acaba de cumplir 10 años en el mundo de la música. Una fecha muy especial que ha querido recordar haciendo balance y con la que anuncia que cumple una de sus metas. No deja de lado las críticas que recibió en su momento, y que le hicieron más fuerte. El dj está agradecido y brinda por ello.

«Pues sí. He logrado una de mis metas y se la dedico a todos los que me han apoyado para conseguirla. Allá por el año 2012 nadie creía en mi, todos pensaban que era un capricho, que no llegaríamos muy lejos 🙃 A día de hoy llevamos 10 años en la industria de la música y siempre he sido el mismo y siempre seguiré siéndolo», ha empezado diciendo orgulloso.

No olvida las veces que se ha caído y que le hicieron más fuerte: «Me han rechazado mucho y hoy en día siguen haciéndolo, muchos de ellos considerándolos amigos y alguno de ellos serán tan falsos que le darán me gusta a la foto 🤪 otros sin dudarlo han colaborado conmigo y se han convertido en parte de mi familia de una manera u otra.

Sin más ❤️ Gracias a cada uno de vosotros que me habéis apoyado durante estos 10 años!

Vamos a por otros 10 ❤️❤️❤️❤️», ha terminado diciendo.

Kiko Rivera celebra 10 años en la música atacando a sus enemigos

No podemos pasar por alto el ataque rotundo que ha dado a los amigos que ya no son amigos. Eso sí, parece que estos no saben que Kiko Rivera los define así, ya que asegura que algunos le escribirán, a pesar de todo. Aún así, es un día para celebrar y Kiko Rivera espera que todos los que lo han seguido durante estos años, le dediquen algunas palabras bonitas.

Ha llamado la atención el comentario que le ha dejado su gran amigo, Rafa Mora, que comparte con todos un recuerdo: «Recuerdo aquel día que debutaste como si fuera ayer. El alcalde de PLATJA D’ARO dijo que nunca había visto el paseo tan lleno de gente desde que actuó Julio Iglesias allí. Fue un honor vivir aquello en primera persona. Me alegro de que una década después sigas currando en lo que te gusta, cosechando éxitos y cumpliendo metas. Se te quiere tete ❤️🌟🎤», ha escrito.

Para celebrar esta fecha tan especial, Kiko Rivera tiene una cita de lo más especial. Aunque está de viaje con su familia, Kiko volverá a la capital hispalense para preparar el concierto en el que celebrará sus años en la industria de la música. La cita será el 28 de abril en la discoteca Antique y le acompañarán Manuel Cortés Bollo, La Húngara, Dasoul, Juan Peña, Rebujitos, Rasel, Junio, Decai y muchos más.

Celebra esta fecha en familia y en la playa

Kiko Rivera ha hecho las maletas y ha puesto tierra de por medio. El dj se ha ido de vacaciones al Caribe con Irene Rosales y sus hijas. La familia ha hecho una escapada y está disfrutando de unas vacaciones de ensueño en el Caribe. A través de sus redes sociales, ha hecho partícipe a todos sus seguidores de sus aventuras junto a Irene Rosales y sus hijas y hemos podido ver lo mucho que se está relajando en ese enclave de ensueño.

Se trata de un viaje que llega en uno de los momentos más difíciles para el dj y que le va a servir para desconectar de su realidad y recargar las pilas para volver renovado a su día a día. Los paseos por la playa, los baños, así como los diferentes momentos en los que han tomado el sol, les están ayudando a olvidarse de todos sus problemas.

