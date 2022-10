Kiko Rivera nuevamente se ha mostrado molesto y no ha dudado en explotar en las redes sociales. Todo como consecuencias de los comentarios hirientes que escucha en los que algunos dudan de que sea hijo de Francisco Rivera ‘Paquirri’. El DJ ha querido recordar a su progenitor y lanzar un contundente mensaje.

«Papá, no sé por qué se empeñan en decir que no soy tu hijo. Yo me siento como tal y así será siempre», ha manifestado el hijo de Isabel Pantoja en sus historias de Instagram. También ha querido subrayar que estos comentarios resultan tremendamente dolorosos para su persona. «Se olvidan que uno tiene sentimientos y el daño que pueden llegar a hacer. Solo espero que el karma exista. Te extraño papá». Este mensaje ve la luz después de que el hijo del doctor Antonio Muñoz Cariñanos, Francisco Javier, se sentara en el plató del programa ‘Fiesta’ y ofreciera una primera entrevista televisiva donde habló largo y tendido de un asunto muy controvertido.

Una herida abierta para Kiko Rivera

No es la primera vez en la que Kiko Rivera se pronuncia sobre este tema. Incluso él llegó a abrir este debate durante su demoledora intervención en el espacio ‘Cantora, la herencia envenenada’. «Se ha llegado a cuestionar que mi padre no era Paquirri, sino el doctor Antonio Muñoz Cariñanos. A mí me hubiera gustado que mi madre saliera en mi defensa», afirmó al respecto.

Precisamente a raíz de las demoledoras declaraciones que hizo en el especial de Telecinco que se emitió en 2020 comenzó su guerra contra Isabel Pantoja. Madre e hijo se reconciliaron un año después tras la muerte de doña Ana, la progenitora de la tonadillera. Sin embargo, la relación nunca ha vuelto a ser la misma y ambos continúan muy distanciados. Actualmente el DJ también mantiene una inexistente relación con su hermana pequeña, Isa Pantoja, con quien se enemistó a consecuencia de una entrevista en la que hablaba de temas muy personales de esta. Su mujer, Irene Rosales, se ha convertido en su mayor apoyo durante los últimos años. El matrimonio acaba de celebrar su sexto aniversario de boda.