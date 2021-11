Kiko Rivera pertenece a una de las familias más mediáticas y, a la vez, controvertidas de nuestro país. El hijo de Isabel Pantoja tiene tres hermanos, dos por parte de padre, Francisco y Cayetano Rivera, y una hermana por parte de madre, Isa Pantoja. Sus seguidores saben que siente especial predilección por un miembro de su familia, pero ahora se ha atrevido a exponer abiertamente a quién quiere más de sus tres hermanos.

El DJ se ha sincerado y lo ha hecho junto a Bertín Osborne en el programa ‘El show de Bertín’ de Canal Sur. Durante esta última entrevista en televisión el hijo de la tonadillera ha recordado cómo conoció a su hermano Cayetano. Fue en el marco de la boda de Francisco Rivera con Eugenia Martínez de Irujo en el año 1998 cuando se produjo este primer encuentro. «Desde ese día hasta hoy pocas veces me he separado de mi hermano Cayetano. De los tres, y que me perdonen Francisco e Isabel, es al que más quiero», ha explicado.

No es la primera ocasión en la que reconoce que tiene una afinidad muy especial con el torero. No solo eso, esta vez no ha tenido pelos en la lengua para añadir que es al que más quiero de sus tres hermanos. Kiko y Cayetano se conocieron cuando el DJ ya tenía catorce años y, como bien ha recordado, fue durante la primera boda de su hermano mayor, Francisco, a la que acudió acompañado por su tío Agustín. El diestro se le acercó y le dijo: «Soy tu hermano». Kiko se quedó perplejo en ese momento y es que ni tan siquiera ponía cara a Cayetano.

La relación con sus hermanos mayores se ha estrechado este último año a consecuencia de la guerra que ha mantenido con su madre. Tanto Francisco como Cayetano le han tendido su mano en un momento delicado para él de profundos enfrentamientos familiares. Además, como él ha manifestado en varias ocasiones están a su lado cuando los necesita de verdad. Aunque no se ven tanto como les gustaría, la conexión es estupenda tal y como demuestran en las publicaciones que comparten en redes.

Enemistado con Isa

Sin embargo, la relación con su hermana Isa siempre ha pendido de un hilo y ha estado marcada por los distintos enfrentamientos. Nuevamente están enemistados y todo como consecuencia de unas recientes declaraciones del DJ. Durante su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’, llamó «egoísta» a su hermana y afirmó que la joven no se había alegrado de la reconciliación entre él y su progenitora.

Unas polémicas palabras que han hecho estallar a la pequeña del clan. «Estoy enfadada y decepcionada. Llega un momento en el que uno no sabe a donde puede llegar una persona que quieres. Esta vez no tiene límites, ha pasado una línea muy fina. Obviamente le voy a contestar, porque no me voy a quedar callada, no le voy a atacar, pero tengo que responderle… Tengo que recoger la poca dignidad que me dejó».