El hijo de Isabel Pantoja inauguraba su programa de entrevistas asegurando que iban a dejar atrás lo malo para pasar un momento divertido.

Kiko Rivera ha inaugurado este sábado un nuevo espacio de entrevistas en su canal de Twitch y para ello ha contado con la presencia de un invitado de lo más especial, Bertín Osborne. El hijo de Isabel Pantoja y el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ han charlado animadamente sobre música, televisión, política, así como de otros temas de actualidad. A pesar de que no han querido entrar en sus respectivos asuntos personales y que acaparan los titulares de la crónica social, el cantante de rancheras le ha contado varias anécdotas sobre Paquirri al interprete de «Cicatriz».

Kiko Rivera comenzaba su nuevo espacio asegurando que durante una hora iban a olvidar todos los problemas y centrarse en lo bueno y lo divertido para pasar una gran velada. Y así ha sido. Entre risas, tanto Bertín Osborne como Kiko Rivera han compartido confidencias y charlado animadamente sobre varios temas de actualidad. Gracias a este encuentro hemos podido enterarnos de que no les gusta ver ‘La isla de las tentaciones’. En el caso del DJ, considera que ver el programa presentado por Sandra Barneda provoca discusiones innecesarias con «la parienta».

Nada más comenzar, Bertín Osborne no ha podido evitar fijarse en el detalle de la foto de Paquirri que Kiko Rivera ha utilizado para decorar su set. «¿Crees que te hubiera cambiado la vida si tu padre viviera?«, le preguntaba el presentador antes de recordar varias anécdotas sobre el diestro. «A papá lo tengo presente cada día y aunque no tuviera la suerte de conocerle personalmente, le llevo dentro. Si mi padre viviera mi vida hubiese sido diferente. Me han pasado tantas cosas de unos meses para acá que creo que no me hubiese pasado si mi padre viviera. Hubiéramos sido más felices. Por lo que tengo entendido era un fenómeno», comentaba el marido de Irene Rosales.

Ante esto, Bertín Osborne recordaba algunos momentos que pasó junto al diestro y echando la vista atrás rememoró el día que compartieron un paseo a caballo por el campo. «Me he ido a tomar una copa con tu padre pero tampoco bebía mucho. Siempre estaba en el campo. Hemos comido juntos, recuerdo momentos bonitos con él. Especialmente un viaje que hicimos junto en avión de Jerez a Madrid una semana antes de Pozoblanco. Me estuvo diciendo que iba a dejarlo y se iba a ir a América para disfrutar de su mujer y su hijo. Me dijo que era su última temporada», relata. Tras esto, el cantante de rancheras le contaba a Kiko Rivera que tras la cogida de Paquirri, él hacía un concierto en la misma localidad de Córdoba y tuvo que pararlo tras la tercera canción. «Empecé a llorar porque me acordé de tu padre. La gente se levantó y se fue del local«, afirma.

Las metas de futuro de Kiko Rivera

Sobre qué esperan de la vida, Bertín Osborne ha dejado claro que es feliz con todo lo que ha hecho a lo largo de toda su trayectoria profesional. Así, el presentador reconoce que no le queda ningún sueño por cumplir y solo quiere mantener su modo de vida y la manera de entender las cosas. En cambio, Kiko Rivera ha dejado claro que una de sus metas es que sus hijos crezcan y se conviertan en personas de diez. «Ver crecer a un hijo es lo más maravilloso del mundo. Te quitan tiempo de algunas cosas pero se recompensa el hecho de que se levanten por la mañana y te digan: ‘Papi, te quiero'», contaba.

Bertín y Kiko también han tenido tiempo de hablar de política y el hijo de la tonadillera ha contado una graciosa anécdota sobre Felipe González. «De pequeño era del PSOE porque una amiga de mi madre, que ya no vive, era muy del PSOE. Me regaló un marco con la foto de Felipe González y la tenía en la mesita de noche. Pensaba que era mi abuelo«, decía entre risas. Por su parte, el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ ha expresado su deseo de que se acabe la situación de emergencia sanitaria para que los políticos actúen por el bien de todos.

De la misma forma, Bertín ha confirmado que está centrado en sacar su próximo proyecto musical y Kiko Rivera se ha postulado a hacer una canción con él. De cara al siguiente programa de Kiko Rivera, el presentador de ‘Mi casa es la tuya’ le ha lanzado una pregunta a Jorge Javier Vázquez: «¿Cómo está pasando la pandemia su madre?».