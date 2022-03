Kiko Rivera está viviendo un momento delicado a raíz de su fuerte bache de salud por el que lleva más de un mes andando con ayuda de unas muletas por culpa de una fuerte crisis de gota. Sin embargo, su salud se ha vuelto a resentir y ha recibido un nuevo golpe. Este fin de semana, el hijo de Isabel Pantoja ha comunicado en sus redes sociales que tras acudir al médico le han diagnosticado diabetes.

Cansado de decir cosas solo «bonitas» a través de las redes sociales, Kiko Rivera ha querido compartir su verdadera realidad con todos y cada uno de sus seguidores. El DJ ha explicado que después de acudir a una revisión médica, el médico le ha diagnosticado que padece diabetes. «Herencia de mi madre y mi tío Bernardo», cuenta. El hijo de Isabel Pantoja se encuentra todavía asimilándolo, aunque ha hecho hincapié en que tiene muchas fuerzas para librar esta batalla. «Toca cuidarse chicos, toca tomarse la vida de otra manera. Toca echarle huevos y sobretodo, toca vivir», sentencia.

Se trata de un fuerte golpe que llega tan solo unas semanas después de que Kiko Rivera reconociera que estaba pasando por un bache de salud debido a una fuerte crisis de gota. Hace tan solos unas semanas, podíamos ver al DJ con serios problemas de movilidad de camino a visitar a su tío Bernardo al hospital. El padre de Anabel Pantoja se encuentra ingresado debido a unos problemas derivados de la diabetes. En su momento, la colaboradora de ‘Sálvame’ reconoció que su progenitor se encontraba mal, pero ha presentado una mejoría en los últimos días.

No es la primera vez que Kiko Rivera tiene este problema de salud. Hace unos años, el hijo de Isabel Pantoja preocupaba a sus seguidores asegurando que se encontraba mal y explicaba que el motivo de su bajón era porque «siempre he sufrido un poco de diabetes«. «El cansancio tiene que ver algunas veces con el azúcar y me he hecho la prueba del azúcar y la tengo baja. Tengo el azúcar bajo, la boca como un zapato viejo», llegó a comentar. Un duro golpe al que también tuvo que hacer frente en 2016. En aquel momento, cuando tenía todo listo para viajar a México por motivos laborales, el marido de Irene Rosales se veía obligado a cancelarle viaje promocional por un cuadro de diabetes y por recomendación médica.

Isabel Pantoja también padece diabetes

Isabel Pantoja y su hermano Bernardo también padecen diabetes. Años atrás, la tonadillera tuvo que ser hospitalizada durante 20 días debido a una nefropatía diabética, una enfermedad renal que está derivada de la diabetes que sufre. En 2006 se vio obligada a cancelar un concierto en el Palau de la Música de Barcelona debido a una fuerte subida de azúcar.