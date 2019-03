Kiko Matamoros explica la verdad sobre su ruptura con Cristina

6 Muy enfadado con sus compañeros

Kiko Matamoros no se ha tomado bien el comentario de uno de sus comentarios que ha dicho: “Para llevar dos meses, vais bien”. Algo a lo que ha respondido muy molesto: “Si esto va a ser motivo de cachondeo, me callo”, ha dicho de forma tajante y visiblemente enfadado. “No tengo nada más que decir, si se me falta al respetono tengo que producirme para que se me siga faltando”, ha añadido.