Carla Barber ha comenzado el año confesando un auténtico bombazo. A pesar de que empezó con su pareja en el mes de junio, la canaria se convertirá en madre este 2022. En concreto, está embarazada de 23 semanas, es decir, de cinco meses y ambos se encuentran muy ilusionados. A todos ha pillado por sorpresa, aunque en especial a su ex, Diego Matamoros, pues en el pasado mes de abril todavía estaban juntos. La vida de la empresaria ha dado un giro de 180 grados y eso es un hecho, pero ¿qué opina el círculo de Diego tras confirmarse la noticia? Kiko Matamoros ha sido el primero en mojarse y, aunque la ha felicitado, ha mandado a la que fuera a su nuera un auténtico zasca. «Está embarazada de cinco meses y con mi hijo rompió hace ocho», ha dicho el colaborador de ‘Viva la vida’.

Unas palabras que explicarían el impacto que ha causado en la familia de Diego su inesperado embarazo. Carla Barber permanece ajena a estas reacciones, eso sí, lo que sí habrá agradecido es el mensaje de enhorabuena que ha recibido por parte de Kiko, pues confirmó que se le alegraba mucho de su estado y, además, le deseó que todo fuera bien en el tercer trimestre. «Ojalá que todo salga bien. Yo con ella me llevé muy bien y nunca he tenido problemas con ella. Entre mi hijo y ella fue una ruptura civilizada y no ha habido mayor problema (…) No sé si Diego le habrá dado la enhorabuena, hablo de otras cosas con él pero le he dicho que tenga cuidado porque le veo desatado y hay que ser padre con responsabilidad», dijo con cierto tono de broma. Sin desvelar a qué se refería exactamente, ni tampoco en qué punto está ahora su hijo a nivel sentimental, lo cierto es que bandazo en la vida de Carla ha sido toda una sorpresa para el clan.

Si bien hay muchos seguidores de Carla que se alegran de la excelente noticia, otros muchos consideran que este paso ha llegado demasiado pronto en su relación. Ella y su novio comenzaron este verano, por lo que pocos imaginaban que se convertirían en padres este 2022. El pequeño ha sido muy deseado, según ha revelado la propia Carla, y todo su entorno se alegra de que cumplan su sueño, más aún si se tiene en cuenta que el pequeño llegará en un momento excelente para ellos. Con una pareja con la que se encuentra inmensamente feliz y con un éxito abrumador en los negocios, la doctora está pletórica. Cabe señalar que muy pronto se mudará a su nueva casa, un espectacular palacete situado a las afueras de Madrid y por el que habría pagado un total de 9 millones de euros. Ella y su novio esperan poder vivir allí cuando el bebé nazca y es que Carla Barber está reformando casi al completo esta propiedad que ella convertirá en una fortificación para que sea cien por cien segura.

