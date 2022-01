Este pasado miércoles había una cita en el teatro que muchos rostros conocidos no se han querido perder. Jorge Javier Vázquez estrenaba su obra de teatro, ‘Desmontando a Séneca’, en el teatro Reina Victoria en Madrid. Hasta allí se han desplazado algunos amigos y compañeros de trabajo como Kiko Matamoros, que estuvo acompañado de su pareja, Marta López.

Haciendo gala de su simpatía con la prensa cuando acude a un evento público, el colaborador de ‘Sálvame’ ha hablado de la increíble etapa que atraviesa. «Eso es porque me va bien en la vida, es buen motivo para sonreír, tengo una novia estupenda, tengo nos nietos maravillosos y estoy feliz con mis hijos y tengo trabajo. No creo que haya que pedirle mucho más a la vida», ha declarado orgulloso.

Mientras hacía estas declaraciones, Marta López, que estaba a su lado durante la entrevista hace un mohín que no ha pasado desapercibido para nadie. Y es que al oírlo, la modelo sonríe de manera tímida. No es la primera vez que el colaborador de televisión le dedica públicamente palabras bonita a su chica, con la que vive uno de los mejores momentos de su vida.

Kiko Matamoros dedica un piropo a su novia delante de ella

Vídeo: Europa Press.

Pero hay un terreno pantanoso que no deja ser 100% feliz a Kiko Matamoros. Y de esto es consciente la prensa, que no le he preguntado directamente por la polémica, pero e ha interesado por saber qué queda para que la felicidad sea completa. Y es que el colaborador de ‘Sálvame’ lleva ya mucho tiempo sin hablarse con su hija pequeña, Anita Matamoros. «Sé por dónde vas… pues no hay felicidad perfecta ni que dure 100 años», ha declarado rotundo.

Todavía le queda a Kiko algo que resolver para ser 100% feliz

De esto era preguntada precisamente Anita Matamoros hace apenas un día. Anita Matamoros dejó claro lo feliz que está por haber cumplido todos los propósitos que tenía para 2021. Pero, entre estos propósitos no está su padre, con el que todavía no se habla: «El año ha terminado con todos los proyectos que tenía del año cumplidos. Súper contenta, muy feliz, y nuevos proyectos para 2022. Espero que cuando llegue 2023 se hayan cumplido», comentaba orgullosa.

De esta forma, la joven dejaba claro que entre los propósitos del año no estaba la reconciliación con su padre, con el que sigue sin hablarse. Lo que no sabemos todavía si en la lista de objetivos por cumplir en el 2022 está perdonarse con su progenitor, con el que lleva tiempo sin tener relación. De hecho, no quiere oír hablar de él. Tanto es así que nada más le preguntan por el colaborador de ‘Sálvame’, Anita Matamoros reacciona con prisa y contesta «feliz año».