A Kiko Matamoros le sale una sonrisa cuando le preguntan cuándo llegará la reconciliación con su hija Anita Matamoros, que acaba de hablar de él en público.

Kiko Matamoros y su hija, Anita Matamoros, van a pasar unas Navidades separados. Llevan meses sin ningún tipo de contacto. Esto es algo que ya sabíamos, pero el último vídeo que ha compartido la joven con sus seguidores, en el que habla de la relación que tiene con su progenitor, ha hecho que esta polémica vuelva al foco de la actualidad.

Anita Matamoros ha publicado un vídeo en el que nos habla del punto en el que su relación con Kiko Matamoros y su novia, Marta López: «Actualmente no tengo relación con mi padre. Todo lo que se ha hablado no ha salido nada de mi boca. Me gustaría que se me respetara, a mi no me gusta ese mundo, lo respeto, pero yo no quiero pertenecer a él. Y eso no se ha respetado del todo. La relación es cosa de mi padre y mía, no hay factores externos y ya está», dice rotunda con la esperanza de que no se le vuelva a preguntar.

Sin embargo, este vídeo compartido por Anita Matamoros se ha entendido por muchos como una manera de reavivar la polémica. Kiko Matamoros apuntaba que es «contradictorio» que no quiera participar del mundo mediático, pero haga este tipo de declaraciones. «Por lo demás, no me parece mal lo que dice». Parece que el colaboradora de ‘Sálvame’ no ha quedado muy conforme con las palabras de su hija: «No me gusta que se exponga, porque al final eso tiene sus consecuencias como salir aquí».

A Kiko Matamoros le parecen contradictorias las palabras de su hija

«Tampoco dice nada que se despreciativo para nadie, no hay nada malo. Eso sí, está hablando de sus relaciones familiares», terminaba diciendo Kiko Matamoros sobre el vídeo que ha publicado su hija. Aunque no mantienen relación desde hace unos meses, parece que la reconciliación está más cerca que nunca. Y es que parece que se siente confiado: «Creo que la voy a recuperar, creo que sí. No es que eche de menos a nadie, echo de menos una situación de normalidad y confort para todos. Sé de su vida, sé dónde va… tengo información. No sé y tampoco mi importa si Makoke está ayudando a la reconciliación, mi hija ya es mayor…».

La relación con su padre no ha sido lo único de lo que ha hablado Anita Matamoros. La joven ha querido desvelar con qué miembros de su familia sí que tiene una magnífica relación: «Con Javi y Laura son los únicos hermanos con los que me llevo. No tengo relación con los demás, pero tampoco tengo nada en contra».

Mantiene una relación estupenda con Laura Matamoros

«Llevo muy mal que se me vincule con los escándalos que protagoniza mi familia. No me gusta. Tengo bastante facilidad para evadirme y pasar un poco», explica. Lo cierto es que siempre ha apostado por mantenerse en un discreto segundo plano en las polémicas familiares. «No llevo mal ser un personaje conocido, llevo siéndolo desde hace mucho tiempo. En el colegio sabían quién era por mis padres y lo guay es que ahora lo saben por mí», termina diciendo sobre su exposición.

Otra polémica que protagonizó hace ya unos años es cuando habló de la relación que tiene con Alejandra Rubio, de la que ha tenido que volver a hablar. Eran íntimas amigas de pequeñas, pero luego discutieron y nada volvió a ser igual: «De pequeñas teníamos una relación súper estrecha, éramos muy amigas, pero al final, por factores externos, cada una ha tomado un camino. Nos hemos ido distanciando, pero le tengo mucho cariño».

