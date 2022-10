Iñigo Onieva está siendo extorsionado por un grupo de personas que están intentando vender imágenes íntimas suyas y por las que le exigen un total de 100.000 euros. Esto ha puesto en el punto de mira este tipo de delitos y ha provocado una importante revelación que ha hecho Makoke en ‘Fiesta’. Kiko Matamoros fue víctimas de un chantaje, algo que motivó el fin de su relación.

Makoke ha echado la vista atrás y ha reconocido que el motivo de su ruptura con Kiko Matamoros se produjo después de que ella viera varios mensajes enviados a su exmarido en los que se le pedía dinero para que no se hicieran públicos unas fotos suyas de índole sexual. «Yo estaba de compras en un Corte Inglés y por un problema con nuestros teléfonos móviles los datos del teléfono móvil de Kiko se volcaron en mi teléfono y allí vi unos correos electrónicos de una chica con la que Kiko se había intercambiado fotos sexuales y que le estaba extorsionando«, contaba Makoke e insistía que nunca llegó a ver las imágenes puesto que habían sido eliminadas.

Kiko Matamoros llegó a pasar mil euros a la joven en cuestión, convirtiéndose así en víctima de una «sextorsión». La colaboradora de televisión también ha dejado claro que se enteró cuando ya pasó lo ocurrido y reconoce que él intentó negarle que había hecho el ingreso de los mil euros. Minutos más tarde, Makoke se ha interesado por saber qué ocurriría si alguien al que le ha mandado sugerentes imágenes las reenvía. A esto, Teresa Bueyes ha dejado claro que sería delito puesto que serían enviadas sin consentimiento.

Makoke pone fin a la relación con su novio

Desde el fin de ‘Viva la vida’, no habíamos vuelto a ver a Makoke en televisión. Hasta ahora. La madre de Anita Matamoros ha regresado a la pequeña pantalla y se ha incorporado como colaboradora de ‘Fiesta’. En medio de sus confesiones con Emma García, ha revelado que su relación con su novio, Javier Berrio, ha llegado a su fin después de casi dos años. «No me hagas hablar de eso porque me pongo a llorar, he sido muy feliz con él, he llegado a tocar el cielo, pero se ha acabado, mantenemos una buena relación e incluso en unos días nos veremos. Evidentemente ha habido motivos para la ruptura pero no los voy a contar porque él no quiere saber nada de este mundo», ha indicado. Previamente, la ex de Kiko Matamoros ha asegurado que tenía muchas ganas de ver a la presentadora porque es muy importante para todos ellos.