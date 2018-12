Kiko Matamoros no atraviesa por su mejor momento personal, pero a pesar de los envistes que la vida la está propinando él no ha perdido la sonrisa. El motivo de su eterna alegría pese a los problemas familiares y amorosos es que, al salir Makoke de su vida, otra mujer ha ocupado su corazón. Ya pueden lloverle palos, que el amor no ha salido de su vida y esto le hace combatir con la misma fiereza que siempre contra los que se proclaman como sus enemigos.

10 Una nueva ilusión ilumina su vida El colaborador de ‘Sálvame’ tiene una nueva ilusión en su vida y, a pesar de no querer desvelar su nombre para que el romance no se le quede en un mero affaire, sí que han trascendidos algunos detalles de la mujer que ha logrado hacerle olvidar las sombras que oscurecen su vida. 9 Kiko Matamoros reconoce estar enamorado El propio Kiko Matamoros ya dijo el pasado domingo que un nuevo amor había llegado a su vida y que ahora está siendo más cuidadoso para que no suceda lo mismo que le pasó hace unos meses con otra mujer: “Tuve una relación con la que me ilusioné hace poco, pero la cosa se fue al traste por culpa de la televisión. A partir de ahí quiero ser muy cuidadoso”, explicaba en ‘Viva la Vida’, en conversación con los colaboradores de Emma García. 8 Sofía Suescun no es la mujer de la que todos hablan A pesar de que se ha comentado mucho la cercanía entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun, la chica de realities finalmente ha salido de su corazón. Él reconoció haberse ilusionado con ella, pero la joven le dio portazo antes de materializarse su relación, negando incluso que entre ellos hubiese surgido cualquier romance. 7 Las pistas que da Kiko Matamoros sobre su nuevo amor Kiko Matamoros está siendo muy cauto a la hora de dar pistas sobre quién es la mujer que le roba las sonrisas. Tan solo ha confesado que es más joven que él, aunque no ha querido entrar a valorar los años que les separan. También, para despejar dudas, que la inicial por el que empieza su nombre es la ‘D’, por lo que Sofía se queda en el banquillo. 6 Kiko, pillado “con las manos en la masa” Pero ya se conocen más detalles sobre quién es la mujer que le ha enamorado. Han sido Kike Calleja y Diego Arrabal quienes nos han puesto sobre la pista, al confesar que fueron juntos a una discoteca de Madrid y se encontraron al colaborador “con las manos en la masa”. La primera impresión que tuvieron es muy importante: “Vimos a Kiko con su nueva ilusión, no estaba nada triste, estaba muy entretenido”, comentaban los periodistas en ‘Sálvame’. 5 Actitud cariñosa entre los tortolitos “Estaban en un reservado debajo de nosotros y podíamos verlo”, decía Kike Calleja en ‘Sálvame’, para demostrar que tenía una visión privilegiada de la actitud cariñosa de Kiko Matamoros con la joven. Asegura que estuvieron toda la noche juntos y que no pararon de darse besos, sin importarles quién les miraba. 4 La edad de la misteriosa mujer “No llega a los 30 años, tiene entre 25 y 30 años”, aseguraban los periodistas, que estuvieron buena parte de la velada siguiendo los pasos de su compañero de programa para tratar de conocer más sobre la ilusión que le quita el sueño. 3 Las pistas más reveladoras La descripción que realizaron sobre esta misteriosa chica bien podría englobar al 80 por ciento de las jóvenes españolas: “Es morena, alta y guapa”. Ahora bien, un detalle marca la diferencia, no es española, sino italiana. 2 No es la única mujer que le ronda Ahora bien, ya adelantan que Kiko Matamoros se lo está pasando muy bien ahora que está soltero y Makoke le ha declarado la guerra pública -al igual que sus hijos-. De hecho, aseguran que esta joven es tan solo una más de una nutrida lista de conquistas y que su ilusión no tiene un único nombre, sino que está ilusionado por varias jóvenes a la vez, tal y como subrayaban los colaboradores del programa. 1 Makoke también está enamorada Al menos eso es lo que afirmaba Diego Arrabal que, según explicaba, se lo había confesado la propia Makoke. Es decir, dos semanas después de salir de ‘Gran Hermano Vip’ ha aprovechado el tiempo tan bien, que incluso le ha dado tiempo a encontrar el amor.

